Paradoxul veniturilor în România: Creșteri record la nivel european, dar decalajul rămâne uriaș

TVRINFO

Realitatea economică a țării este definită în prezent de o dinamică paradoxală, caracterizată prin cele mai rapide creșteri ale veniturilor din spațiul comunitar, dar și prin menținerea unor discrepanțe majore în raport cu statele dezvoltate.

Datele Eurostat analizate de Monitorul Social indică faptul că cetățenii români înregistrează în prezent cele mai mari venituri din istoria recentă. Între anii 2010 și 2025, venitul median real de pe plan intern a marcat un avans record de 160%, reprezentând cel mai accelerat ritm de creștere raportat la nivelul întregii Uniuni Europene. Prin comparație, în același interval de timp, media europeană a consemnat o evoluție mult mai temperată, cu o creștere de doar 25%.

În pofida acestei expansiuni remarcabile, indicatorii financiari plasează în continuare țara pe o poziție inferioară față de restul continentului. Venitul median net anual a atins valoarea de 8.187 de euro, o sumă ce împarte populația în două categorii egale, jumătate situându-se peste acest prag, iar cealaltă jumătate sub el. Deși recuperarea decalajului istoric a fost una rapidă în ultimul deceniu, procesul rămâne incomplet, în condițiile în care câștigurile medii interne sunt încă de aproape trei ori mai mici decât cele înregistrate la nivelul Uniunii Europene. Avansul este totuși evident dacă se ia în considerare faptul că, în urmă cu zece ani, diferența față de media europeană era de peste șase ori mai mare.

Pe plan intern, distribuția acestei prosperități economice scoate la iveală o realitate fragmentată, definită prin ritmuri diferite de dezvoltare. Zonele urbane mari concentrează cea mai mare parte a beneficiilor economice, stimularea fiind susținută de investiții constante, oportunități profesionale diverse și salarii net superioare. În marile aglomerări urbane, venitul median depășește pragul de 10.000 de euro pe an. În contrast puternic, mediul rural și micile comunități urbane se confruntă cu o dinamică mult mai lentă, determinată de un acces limitat la locuri de muncă bine remunerate, context în care venitul median anual abia atinge valoarea de 6.500 de euro.

O tendință pozitivă identificată în analizele economice vizează reducerea treptată a disparităților dintre mediul urban și cel rural. Diferența dintre marile orașe și sate a coborât de la un raport istoric de doi la unu către o proporție mai echilibrată. De asemenea, o anumită corecție se observă și în ceea ce privește inegalitatea socială generală, unde diferențele de câștig dintre categoriile cele mai înstărite și cele vulnerabile s-au diminuat față de deceniul trecut, chiar dacă indicatorul național se menține în continuare peste cel înregistrat ca medie în Europa.

Experții în economie avertizează că modelul de dezvoltare bazat exclusiv pe stimularea consumului a ajuns într-un punct de plafonare. Pentru asigurarea unei evoluții sustenabile a câștigurilor populației, accentul macroeconomic trebuie mutat către sporirea productivității. Sustenabilitatea pe termen lung a nivelului de trai depinde în mod direct de orientarea resurselor financiare către reforme structurale în sistemul educațional, tehnologizare, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea de noi competențe profesionale adaptate pieței globale.

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