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Turnul TVR, iluminat în roşu pe 14 iunie de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge

publicat: Duminică, 14 Iunie 2026
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Momentul poate fi urmărit în direct, de la ora 20.30, la TVR INFO.  Posturile TVR vor difuza şi imagini de la parada moto dedicată promovării donării de sânge

 

Televiziunea Română se alătură circuitului solidarității dedicat donării de sânge. În noaptea de 14 spre 15 iunie 2026, Turnul TVR va fi iluminat în roșu pentru a marca Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, celebrată anual sub egida Organizației Mondiale a Sănătăţii. Momentul aprinderii luminilor va putea fi urmărit în direct, la ora 20.30, la TVR INFO, în cadrul emisiunii „Pulsul zilei”.

Prin includerea Turnului TVR în acest proiect, Televiziunea Română contribuie la creşterea gradului de conştientizare asupra nevoii constante de sânge în sistemul medical şi la promovarea culturii donării voluntare.

Demersul este realizat în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti (CTSMB), cel mai mare centru de transfuzie din ţară, şi face parte dintr-o amplă campanie dedicată promovării donării de sânge.

În aceeaşi seară, mai multe clădiri emblematice ale Capitalei vor fi iluminate în roşu, creând un adevărat circuit vizual al solidarităţii. Culoarea roşie, simbol universal al vieţii, generozităţii şi donării de sânge, va transforma spaţiul urban într-un mesaj vizibil şi emoţionant de recunoştinţă publică faţă de toţi cei care aleg să salveze vieţi prin acest gest altruist.

De asemenea, Televiziunea Română va reflecta campania în programele sale informative, prin materiale şi intervenţii dedicate în „Weekend Matinal”, precum şi în emisiunile de ştiri şi actualităţi, aducând în atenţia publicului tema donării de sânge şi nevoia permanentă de donatori.

Pe lângă iluminarea celor mai importante clădiri din Capitală, Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge va fi marcată şi prin  parada moto „O mie de roţi, un singur mesaj: Donează sânge!", iar telespectatorii vor putea urmări imagini în direct de la eveniment în cadrul emisiunii „Ora de ştiri”, difuzată la TVR 2 şi TVR INFO, precum şi în Jurnalul de la ora 19.00, la TVR 1.

Iluminarea în roşu a Turnului TVR se înscrie într-o serie de iniţiative prin care Televiziunea Română susţine campanii de interes public. Cu doar câteva zile înainte, pe 9 iunie, Turnul TVR a fost iluminat în turcoaz pentru a marca Ziua Internaţională de Conştientizare a Bolii Batten şi pentru a atrage atenţia asupra provocărilor cu care se confruntă persoanele afectate de boli rare.

Prin implicarea în astfel de proiecte, Televiziunea Română îşi reafirmă misiunea de serviciu public şi aduce în atenţia oamenilor teme care au nevoie de mai multă vizibilitate, înţelegere şi sprijin din partea comunităţii.

Tag-uri: Televiziunea Romana, Turnul TVR, TVR INFO, TVR1, Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge

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