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Legea salarizării: Noi proteste față de proiectul propus

publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026
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Sistemul public de sănătate și asistența socială din România traversează un moment de maximă tensiune, pe fondul nemulțumirilor profunde generate de proiectul noii Legi a salarizării.

 

O acțiune de protest de amploare a mobilizat aproximativ o sută de mii de sindicaliști din sectorul medical, aceștia alegând să își desfășoare activitatea purtând banderole albe ca semnal de alarmă față de noile grile propuse de autorități.

Conform argumentelor aduse de reprezentanții Federației SANITAS, aplicarea actualei variante a proiectului legislativ ar determina o diminuare drastică a veniturilor nete. Estimările arată că pierderile financiare ar putea atinge trei mii de lei lunar în cazul medicilor și aproximativ o mie de lei pentru personalul cu statut de asistent medical. În acest context critic, se solicită intervenția de urgență a președintelui țării pentru medierea conflictului, concomitent cu amânarea adoptării actului normativ până în sesiunea parlamentară extraordinară din luna septembrie, interval necesar pentru revizuirea integrală a textului legii.

Simultan, valul de indignare s-a extins și la nivelul Caselor Teritoriale de Pensii. Angajații acestor instituții reclamă faptul că noile reglementări le vor reduce semnificativ puterea de cumpărare prin tăierea unor sporuri specifice și cer corectarea inechităților prin alinierea salariilor de bază la nivelul maxim existent în sistem. Proteste vizibile au avut loc deja la Galați, unde funcționarii au ieșit în fața sediului instituției, reclamând riscul ca remunerarea muncii lor să fie regresată la standarde financiare comparabile cu cele de acum aproape un deceniu.

Situația tinde să se radicalizeze rapid, în condițiile în care ambele categorii de salariați manifestă o rezistență fermă față de măsurile de austeritate propuse. Organizațiile sindicale avertizează că ignorarea acestor revendicări legitime va conduce inevitabil la blocarea totală a activității prin declanșarea grevei generale la nivel național.

Tag-uri: Casele de Pensii, Galati, grevă generală, legea salarizarii, proteste, salarii bugetari, sanitas, spitale

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