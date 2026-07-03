Gala aniversară Crucea Roșie Română - 150 de ani de activitate umanitară

PROMO TVR1

Televiziunea Română, partener tradițional al proiectelor Crucii Roșii Române, oferă telespectatorilor săi şansa de a urmări gala aniversară pe 4 iulie, de la ora 20.00, la TVR 1. Iuliana Tudor, de 17 ani ambasador al Crucii Roșii Române, prezintă evenimentul găzduit de Ateneul Român.

Iuliana Tudor Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

Săptămâna aceasta, Crucea Roșie Română sărbătoreşte împlinirea a 150 de ani de umanitate, solidaritate și implicare în sprijinul celor aflați în nevoie. Evenimentul aniversar organizat pe 2 iulie, la Ateneul Român, evidențiază contribuția Crucii Roșii Române la dezvoltarea societății românești și rolul său esențial în intervenția în situații de urgență, acordarea de asistență umanitară, educația pentru sănătate și sprijinirea comunităților vulnerabile. Telespectatorii TVR 1 urmăresc gala sâmbătă, pe 4 iulie, de la ora 20.00.

„Se vorbește mult despre Umanitate, dar se trăiește tot mai puțin! ​Realitatea timpului nostru este povestea Omului care încearcă să-și găsească echilibrul pe o sârmă întinsă între viitorul tehnologic și trecutul biologic. Suntem specia care poate accesa întreaga cunoaștere a lumii printr-o simplă comandă vocală, dar care, în același timp, simte nevoia să stingă lumina timp de o oră pentru a privi cerul și a simți că aparține acestui pământ”, spune Iuliana Tudor, realizator TV şi moderator al galei, de 17 ani ambasador al Crucii Roșii Române. „În 2026, provocarea supremă nu mai este cum să inovăm mai mult, ci cum să rămânem oameni în mijlocul propriei noastre inovații. De aceea, a ne regăsi Umanitatea poate deveni o cale de urmat pentru Adevăr și Armonie! A fi lângă celalalt cu sufletul și fapta, a iubi necondiționat, a ocroti ce am primit în dar natural în jurul nostru, a ierta, a îngădui, a trăi simplu și cu rost spiritual n-a stricat nimănui de când e lumea. Dimpotrivă, a îmbogățit Umanul din noi! Să fim Oameni, înainte de orice și, dacă am uitat, să reînvățăm!” ne mai îndeamnă vedeta TVR.

Gala prezintă un bilanț al principalelor realizări ale organizației din ultimii 150 de ani, precum și impactul pe care misiunea Crucii Roșii Române l-a avut asupra milioanelor de oameni sprijiniți de-a lungul generațiilor. Totodată, evenimentul constituie un prilej de a celebra rezultatele obținute în ultimii ani și de a le mulțumi celor care au contribuit la îndeplinirea misiunii umanitare a organizației – personalități, parteneri, susținători, angajați și voluntari care, prin implicarea lor și sprijinul constant, au contribuit la dezvoltarea proiectelor umanitare, demonstrând că umanitatea, solidaritatea și grija față de aproapele rămân valori fundamentale ale societății românești.

Vom urmări, sâmbătă seară, momente artistice de excepție, datorită prezenței pro bono a unor artiști consacrați ai scenei românești: Orchestra Națională a Operei București, dirijată de maestrul Daniel Jinga, soprana Irina Baianț, Paula Seling, 3 Tenori ieșeni - Florin Guzgă, Andrei Fermeșanu, Andrei Apreotesei, artiști ai Ateneului Național din Iași, tenorul Alin Stoica, mezzosoprana Andreea Dumitrache (Fundația Regală Tinere Talente), Alexandra Drăghici (Fundația Regală Tinere Talente).

Evenimentul se bucură de prezența unor oaspeți de seamă, printre care Majestatea Sa Margareta a României, Custodele Coroanei române, și Alteța Sa Regală Principele Radu al României, Prințul Dimitrie Sturdza, ministrul de externe Oana Țoiu, viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu.

Televiziunea Română este partener media oficial al galei și al evenimentelor aniversare ale Crucii Roșii Române. Gala aniversară ce marchează cei 150 de ani de activitate umanitară ai organizaţiei se vede la TVR 1 sâmbătă, 4 iulie, de la ora 20.00.

Despre Crucea Roșie Română

Înființată la 4 iulie 1876, Crucea Roșie Română este o organizație umanitară auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Societatea Națională de Cruce Roșie din România a luat ființă în 1876 și prin programele și activităţile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică. Crucea Roșie Română se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române.