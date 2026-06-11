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Proteste tot mai ample în Sănătate față de legea salarizării

publicat: Joi, 11 Iunie 2026
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Sistemul de asistență medicală de urgență din România se confruntă cu un val major de instabilitate, pe fondul unor acțiuni de protest de amploare organizate de personalul serviciilor de ambulanță.

 

Câteva sute de membri ai Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” s-au mobilizat joi în fața Ministerului Sănătății și a Ministerului Muncii, exprimându-și dezacordul ferm față de prevederile cuprinse în proiectul noii Legi a salarizării unitare. Principala nemulțumire a salariaților vizează diminuarea substanțială a unor sporuri considerate vitale pentru specificul acestei activități, cum sunt cele pentru condiții periculoase, cele de tură sau de gardă, precum și compensațiile financiare destinate activității desfășurate în zilele de weekend și în timpul sărbătorilor legale.

Reprezentanții sindicali au subliniat că, deși salariul de bază nu înregistrează o scădere directă, reconfigurarea și tăierea acestor bonusuri esențiale vor genera pierderi masive în bugetul lunar al angajaților, estimate între o mie și trei mii de lei pentru fiecare salariat. În semn de solidaritate la nivel național, toate autospecialele operative din cadrul serviciilor publice de ambulanță au afișat mesaje cu inscripția dedicată protestului. Pentru detensionarea crizei, liderii sindicali au fost invitați la discuții de către oficialii Ministerului Muncii, fiind programată totodată o întrevedere oficială cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în scopul analizării unor propuneri de modificare a cadrului normativ privind sporurile din domeniu.

Tensiunile din sectorul medical nu se limitează însă doar la serviciile de urgență. În cursul aceleiași dimineți, medicii legiști și personalul din unitățile de medicină legală au recurs la întreruperea temporară a activității timp de două ore, asigurând exclusiv cazurile de urgență majoră. Această categorie de personal reclamă subfinanțarea cronică a domeniului și o discriminare salarială accentuată, amplificând astfel starea de nemulțumire generalizată din întregul sistem sanitar.

În replică față de acest val de contestări care vizează reforma salarială, reacția autorităților a fost una de distanțare. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a lansat o poziție publică în care susține că reacțiile de revoltă și starea de panică din spațiul public sunt alimentate de o campanie coordonată de manipulare, menită să blocheze implementarea noului proiect legislativ. Cu toate acestea, sindicatele din sănătate avertizează că vor continua acțiunile de revendicare dacă amendamentele propuse nu vor fi integrate în forma finală a legii.

Tag-uri: Federația Naționala Sindicală „Ambulanța” din România, proiectul noii Legi a salarizării, protest al ambulanțierilor, proteste sănătate

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