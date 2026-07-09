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Final spectaculos pentru „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț”: TVR Cultural și TVR 3 transmit în direct concertul extraordinar „Opera Crossover”

publicat: Joi, 09 Iulie 2026

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Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț” se încheie sâmbătă, 11 iulie, cu unul dintre cele mai așteptate momente ale manifestării: spectacolul „Opera Crossover”, prezentat de Opera Națională Română din Iași. Evenimentul va putea fi urmărit și de telespectatorii TVR Cultural și TVR 3, începând cu ora 21.00.

 

Sâmbătă seară, Televiziunea Română oferă publicului din întreaga țară posibilitatea de a se bucura de un spectacol de înaltă ținută artistică. Unul dintre cele mai longevive festivaluri de muzică din România își încheie ediția cu o producție care va depăși granițele scenei din Piatra-Neamț și va ajunge în casele tuturor iubitorilor de muzică. Pe 9 iulie, de la ora 21.00, urmărim la TVR Cultural și TVR 3 spectacolul „Opera Crossover”, susţinut de Orchestra Operei Naţionale Române din Iaşi, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor şi având-o ca solistă pe soprana Irina Baianț.

Programul „Opera Crossover” propune o incursiune spectaculoasă în universul muzicii, reunind rafinamentul operei cu ritmurile și sonoritățile contemporane. Compozitorul și dirijorul Andrei Tudor, unul dintre cei mai apreciați promotori ai genului crossover din România, provine dintr-o familie cu o tradiție de peste 75 de ani în muzica românească. Andrei Tudor studiază pianul încă de la vârsta de patru ani și și-a construit o carieră în care îmbină cu naturalețe jazzul, muzica simfonică, pop-ul și rockul orchestral. Prin proiectele sale, artistul promovează un limbaj muzical contemporan, care apropie publicul de repertoriul clasic și demonstrează că muzica de calitate poate depăși cu ușurință granițele genurilor.

Invitata specială a serii, soprana Irina Baianț, este, la rândul ei, una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații din România. Absolventă a Liceului de Muzică „George Enescu” și a Universității Naționale de Muzică din București, Irina Baianț s-a remarcat prin eleganța interpretării și versatilitatea repertoriului, reușind să îmbine rigoarea școlii lirice cu sensibilitatea artistică modernă. Prezența sa pe scenă promite un moment de mare emoție, în acord cu spiritul inovator al programului „Opera Crossover”.

Spectacolul este prezentat de Opera Națională Română Iași, cea mai importantă instituție lirică din regiunea Moldovei și una dintre cele mai prestigioase din România. Înființată în anul 1956, instituția și-a deschis prima stagiune cu opera „Tosca” de Giacomo Puccini și, de aproape șapte decenii, contribuie la dezvoltarea vieții culturale românești prin producții de operă, operetă și balet apreciate atât în țară, cât și peste hotare.

Concertul „Opera Crossover” reprezintă punctul culminant al unei ediții care, timp de șapte zile, a adus la Piatra-Neamț artiști consacrați din România și din străinătate. Organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, festivalul reuneşte concerte simfonice, recitaluri camerale, proiecte de muzică veche, spectacole crossover și invitați de prestigiu, reconfirmând statutul „Vacanțelor Muzicale” de reper al vieții culturale românești.

Închiderea festivalului printr-un concert transmis în direct reprezintă o invitație adresată tuturor celor care apreciază muzica de calitate. Fie din fața scenei de la Piatra-Neamț, fie din fața televizorului, publicul este invitat să urmărească un spectacol în care tradiția și modernitatea se întâlnesc într-o producție de excepție. Sâmbătă, de la ora 21.00, TVR Cultural și TVR 3 transmit în direct concertul „Opera Crossover”, oferind telespectatorilor ocazia de a fi parte din finalul spectaculos al celei de-a 51-a ediții a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț”.

 

 

foto: Opera Națională Română din Iași - vacantemuzicale.ro

Tag-uri: Andrei Tudor, concert, festival, Irina Baianț, Opera Crossover, Opera Națională Română Iași, spectacol, TVR 3, TVR Cultural, Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț

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