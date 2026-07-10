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„Ecouri”, concert de jazz dedicat compozitorului și pianistului Romeo Cozma, la TVR Cultural

publicat: Vineri, 10 Iulie 2026

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Telespectatorii TVR Cultural vor descoperi teme reprezentative din creația lui Romeo Cozma, reinterpretate într-o manieră orchestrală modernă, în care tradiția se împletește armonios cu spiritul jazzului actual. Pe 12 iulie, ora 13.00, concert cu Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru.

 

Duminică, 12 iulie, de la ora 13.00, TVR Cultural ne invită să ne delectăm cu un concert de jazz dedicat compozitorului, pianistului și profesorului Romeo Cozma, una dintre cele mai importante personalități ale jazzului românesc. Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru a susţinut concertul sugestiv intitulat „Ecouri”, un eveniment aniversar conceput în jurul unui artist român care sărbătorește frumoasa vârstă de 70 de ani.

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Titlul concertului - „Ecouri” - simbolizează atât rezonanța pe care creația lui Romeo Cozma a avut-o de-a lungul timpului, cât și un element sonor inedit, prezent în aranjamentele semnate de fiul său, Robert Cozma. Invitat special la acest eveniment, Robert urmează calea muzicală a tatălui său, fiind compozitor de jazz, aranjor, trombonist și pianist. Telespectatorii TVR Cultural vor descoperi teme reprezentative din creația lui Romeo Cozma, reinterpretate într-o manieră orchestrală modernă, în care tradiția se împletește armonios cu spiritul jazzului actual.

(w882) Concert_RO

Născut la data de 13 noiembrie 1955, la București, Romeo Cozma a făcut primii săi pași spre o carieră în muzică studiind pianul la Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iași. A urmat apoi cursurile Facultății de Compoziție, Muzicologie, Dirijat și Pedagogie din cadrul Universității de Arte „George Enescu”, Iași, specializându-se în pedagogie muzicală și compoziție.

Iubirea sa pentru muzica de jazz datează încă din timpul anilor de liceu, când a început să dezvolte o deosebită admirație pentru Chick Corea și Herbie Hancock. A continuat apoi să se dedice jazz-ului, deși compozițiile sale încorporează diferite genuri și stiluri, de la vocal-simfonic și muzică de cameră la muzică electronică, jazz și ușoară.

(w882) COncert BI

De-a lungul anilor, Romeo Cozma a dovedit un talent deosebit atât ca pianist, cât și ca lider de formație. Prezența sa pe diferite scene în România și peste hotare (Republica Moldova, Germania, Franța, S.U.A., Austria, Italia, Belgia, Suedia etc.) a avut un impact deosebit, surprinzând publicul printr-o diversitate de formule, de la pian solo la combo și big band (începând cu grupul său propriu, „Studio”), dar și ca pianist solist alături de orchestre simfonice.

(w882) concert_RO

(w882) concert j

În 2004, în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul „Ipostaze ale muzicii de jazz” la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, Romeo Cozma primește titlul de Doctor în Muzică, devenind astfel primul muzician român cu această distincție în domeniul jazz-ului. Pe langă calitățile componistice și interpretative, Romeo Cozma s-a remarcat și prin talent organizatoric și pedagogic. În acest sens, a inițiat și coordonat secția de jazz și muzică usoară din cadrul Universității de Arte „George Enescu” - Iași. De asemenea, este fondatorul și coordonatorul Clubului de Muzică „Richard Oschanitzky” din Iași. Muzician desăvârșit, Romeo Cozma este în prezent profesor de jazz la Universitatea de Arte din Iași, prin talentul și creativitatea sa devenind o figură reprezentativă în lumea muzicii ieșene.

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foto: capturi foto TVR înregistrare concert TVR Cultural

 

Tag-uri: Big Band Radi Romania, concert dedicat compozitorului si pianistului Romeo Cozma, concert jazz, Ecouri, Romeo Cozna, Simona Strungaru, TVR Cultural

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