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PORTRET DE ARTIST | In memoriam Răzvan Ionescu: Teatrul ca drum al devenirii întru Hristos. Arta ca vocație, credința ca rost

publicat: Joi, 09 Iulie 2026

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TVR Cultural vă invită, joi, 9 iulie 2026, ora 20.30, să urmăriți emisiunea „Portret de artist” dedicată actorului Răzvan Ionescu. Veți putea vedea, în premieră, la șapte luni de la trecerea sa la cele veșnice, un interviu acordat Danielei Ciolan în anul 2018.

 

Pentru Răzvan Ionescu, teatrul nu a fost niciodată doar o profesie. A fost o formă de cunoaștere, un drum al devenirii. Credea că fiecare rol este o luptă cu tine însuți, că nimic autentic nu se naște fără jertfă și că actorul are datoria de a se apropia de oameni cu smerenie.

Răzvan Ionescu l-a avut profesor pe maestrul Octavian Cotescu, de la care a învățat că actoria nu înseamnă doar talent, ci și disciplină și o etică pe care nu ai voie să o trădezi. Și a început cariera la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, a continuat o la Bulandra, iar din 1991 a intrat în trupa Naționalului bucureștean, construindu și sistematic un drum profesional fără compromisuri.

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Dar dacă teatrul i a fost vocație, căutarea lui Dumnezeu i a devenit rost în viață. Pentru Răzvan Ionescu, apropierea de Hristos nu a însemnat retragerea din lume și nici din teatru. Arta și credința nu s au aflat niciodată în conflict, dimpotrivă.

De altfel, în cărțile sale, „Când sfinții mergeau la teatru” și „Ce mult v am iubit…”, Răzvan Ionescu nu ne vorbește nicio clipă despre o schimbare de direcție, ci doar despre un drum început cu mult timp înainte. În paginile acestor cărți nu găsim judecăți moralizatoare, ci recunoștință — față de profesorii care l au format, față de colegii de drum și, mai presus de toate, față de Dumnezeu, pe care L a simțit lucrând tainic în fiecare moment important al vieții sale.

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Fiul unui veteran de război umilit de regimul comunist, Răzvan Ionescu a cunoscut de timpuriu prețul demnității. Poate de aceea întreaga sa viață a stat sub semnul unei verticalități neostentative. Nu și a strigat nici credința, nici convingerile — le a trăit pur și simplu. Iar aceasta este, poate, cea mai prețioasă moștenire pe care o lasă în urmă: nu doar roluri remarcabile, ci și înțelegerea că talantțiu primiți la naștere nu își găsesc adevărata împlinire decât atunci când sunt puse în slujba lui Dumnezeu.

Realizator: Daniela Ciolan

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Tag-uri: interviu, Razvan Ionescu, teatru, TVR Cultural

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