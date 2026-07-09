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Cântec, joc şi poveste cu Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”, la TVR 1

publicat: Joi, 09 Iulie 2026

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Au participat la evenimente importante în mari oraşe ale ţării, alături de alte grupuri folclorice profesioniste de la noi. De fiecare dată, s-au bucurat de aplauze și succes, spunând tuturor cu mândrie că vin din Hunedoara. Iuliana Tudor prezintă, în două seri de duminică - pe 12, respectiv 19 iulie, de la ora 21.30 - emisiunea dedicată Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”.

 

Emblemă a județului Hunedoara, Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” a împlinit, la începutul verii 2023, 10 ani de la înființare. Orchestra și dansatorii ansamblului au cucerit publicul hunedorean și nu numai, prin spectacole și concerte de excepție. Cu siguranţă, telespectatorii au urmărit evenimente precum „Serbările Naționale Țebea”, Festivalul Concurs de muzică populară „Drăgan Muntean”, Festivalul Taragotului, Sărbătoarea Pădurenilor, susţinute de profesioniştii din orchestra dirijată de maestrul George Cîlțea, împreună cu dansatorii coordonați de Cătălin Bălan.

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Alături de interpreți valoroși pe care îi are zona Hunedoarei sau interpreți de seamă din alte zone ale țării, Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” s-a impus drept una dintre cele mai apreciate instituții de profil din țară. Aplaudăm şi urmărim povestea tânărului ansamblu hunedorean duminică, 12 iulie şi duminică, 19 iulie, de la ora 21.30*. Emisiunea dedicată ansamblului care are o bogată activitate artistică la nivel naţional este prezentată şi produsă de Iuliana Tudor, la TVR 1.

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Într-un cadru feeric, invitații Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”, pe care îi vom putea urmări în cele două seri de duminică la TVR 1, sunt prieteni, artiști de renume, dar și manageri de instituții culturale: Ciprian Roman, Mariana Anghel, Mariana Deac, Alexandru Pugna, Matilda Pascal Cojocărița, Ștefan Cigu, Antonela Ferche Buțiu și Liviu Buțiu, Liliana Laichici, Sorin Filip, Ovidiu Olari, Elena Evsei, Ovidiu Homorodean, Bogdan Toma, Cristian Fodor, Roxana Reche și Alexandru Pal.

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Despre Ansamblul Profesionist ,,Drăgan Muntean”

Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean” valorifică folclorul tradițional românesc și are ca scop principal cunoaşterea, păstrarea şi promovarea cântecului și dansului tradițional. Prin realizarea de spectacole folclorice şi alte producții artistice, membrii ansamblului contribuie la dezvoltarea și păstrarea valorilor culturale autentice ale județului Hunedoara.

Înființat în anul 2013 sub egida Consiliului Județean Hunedoara, Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean” este subordonat, din anul 2016, Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, aflată tot în subordonarea Consiliului Judeţean Hunedoara.

Ansamblul transmite și pune în valoare cultura tradițională și patrimoniul cultural imaterial în țară și în străinătate, promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice fiecărei zone etnofolclorice din județul Hunedoara.

Printre spectacolele și manifestările artistice la care a participat și pe care le-a susținut Ansamblul se numără: Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte” Iași, Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” – Sibiu, Festivalul „Inimilor” – Timişoara, Festivalul „Toamna Severineană” – Drobeta Turnul Severin, Festivalul Istorie, Natură, Cultură – Costești, Hunedoara, Festivalul Pădurenilor – jud. Hunedoara, Serbările Naţionale Ţebea, spectacolul „Dor de Dragobete” – emisiunea „Tezaur folcloric” etc.

 

* emisiunea a putut fi urmărită în premieră în septembrie 2023, la TVR 1

credit foto: Doru Ochea

Tag-uri: 10 ani, aniversare, Ansamblul Folcloric Profesionist Drăgan Muntean, folclor, Hunedoara, Iuliana Tudor, TVR 1

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