"Sacra Europa": Cipru

publicat: Marţi, 02 Iunie 2026

Echipa "Cap Compas" vă propune sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+, o ediție "Sacra Europa": Cipru.

 

De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

De la primele urme de locuire umană, datând din mileniul al X-lea î.Hr., până la monumentele bizantine și orașele medievale păstrate aproape intacte, Ciprul oferă călătorului privilegiul rar de a traversa epoci diferite într-un singur drum.

(w882) Cipru / TVAici, fiecare piatră pare să ascundă o poveste, fiecare biserică păstrează ecoul unei rugăciuni vechi, iar fiecare sat continuă să trăiască în ritmul tradițiilor moștenite de generații.

Aflat la răscrucea dintre Europa, Asia și Africa, acest pământ scăldat de apele Mediteranei este mai mult decât o destinație de vacanță. Este o întâlnire cu istoria, credința și memoria unei civilizații care și-a construit identitatea de-a lungul mileniilor.

Este o călătorie pe urmele celor care au modelat nu doar destinul insulei, ci și conștiința spirituală a Europei.

În Larnaca, vechiul Kition, istoria și legenda se întâlnesc în jurul uneia dintre cele mai impresionante figuri ale creștinismului timpuriu: Sfântul Lazăr, prietenul lui Hristos și omul care, potrivit Evangheliei, a cunoscut miracolul învierii.

(w882) Cipru / TVDrumul continuă către Lefkara, unul dintre cele mai pitorești sate ale Ciprului. Așezat între dealuri și construit aproape integral din piatră albă, satul este celebru pentru dantelele sale fine, cunoscute sub numele de „lefkaritika”, dar și pentru profundele sale rădăcini spirituale.

În centrul comunității se află Biserica Sfintei Cruci, păstrătoarea unei relicve considerate de o valoare excepțională: un fragment al Sfintei Cruci, legat de răstignirea lui Iisus Hristos. Tradiția atribuie aducerea acestei relicve Sfintei Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, iar povestea sa a transformat satul într-un discret, dar important loc de pelerinaj. Atmosfera de reculegere, frescele vechi și credința păstrată cu smerenie de generații întregi fac din Lefkara una dintre cele mai autentice experiențe spirituale ale Ciprului.

(w882) Cipru / TVLa doar câțiva kilometri de Larnaca, în satul Kiti, descoperim un alt simbol al patrimoniului creștin cipriot: Panagia Angeloktisti, „Biserica zidită de îngeri”. Legenda spune că îngerii au finalizat construcția într-o singură noapte, iar această poveste continuă să fascineze vizitatorii.

Dincolo de dimensiunea sa legendară, biserica adăpostește unul dintre cele mai valoroase mozaicuri bizantine din lume, datând din secolul al VI-lea. Imaginea Fecioarei Maria cu Pruncul, încadrată de Arhanghelii Mihail și Gavriil, reprezintă una dintre cele mai importante mărturii artistice ale creștinismului timpuriu și o dovadă a continuității culturale a insulei.

(w882) Cipru / TVÎn Pafos, istoria capătă dimensiuni monumentale. Aici, siturile arheologice se întind sub cerul liber asemenea unui vast muzeu în care fiecare ruină vorbește despre gloria lumii antice.

(w882) Cipru / TVCelebrele mozaicuri romane, considerate printre cele mai valoroase din estul Mediteranei, ilustrează scene mitologice de o extraordinară rafinare artistică și oferă o imagine fascinantă asupra vieții aristocrației romane.

Tot aici, însă, se află unul dintre locurile fundamentale ale istoriei creștinismului european. Conform tradiției și relatărilor biblice, în Pafos au predicat Apostolii Pavel și Barnaba, iar convertirea proconsulului roman Sergius Paulus a transformat Ciprul în prima provincie condusă de un oficial creștin.

Dinspre țărmurile însorite ale Pafosului, călătoria urcă spre dealurile liniștite unde se află Mănăstirea Sfântului Neofit. Săpată direct în stâncă de către marele ascet cipriot al secolului al XII-lea, această mănăstire reprezintă una dintre cele mai impresionante expresii ale spiritualității bizantine.

(w882) Cipru / TVUltima etapă a acestei călătorii ne conduce la Nicosia, capitala Ciprului și singurul oraș divizat din lume. Dincolo de realitățile politice contemporane, orașul păstrează farmecul unei capitale care a fost, timp de secole, punctul de întâlnire dintre Orient și Occident.

Zidurile venețiene, catedralele, moscheile și cartierele istorice spun povestea unei insule aflate permanent la granița dintre lumi. În interiorul Catedralei Sfântul Ioan, frescele impresionante și simbolurile legate de Apostolul Barnaba amintesc că rădăcinile creștinismului cipriot sunt printre cele mai vechi din Europa.

Această călătorie prin Cipru nu este doar o succesiune de monumente și situri istorice. Este o experiență a memoriei, o întâlnire cu oameni, tradiții și povești care au supraviețuit timpului. Între mormântul lui Lazăr, relicvele Sfintei Cruci, mozaicurile bizantine și urmele pașilor apostolilor, insula își dezvăluie adevărata identitate: aceea de punte între civilizații și de spațiu în care istoria și credința continuă să dialogheze.

(w882) Cipru / TVPoate că acesta este marele dar al Ciprului: capacitatea de a transforma fiecare călător într-un explorator al propriilor rădăcini culturale și spirituale. Pentru că, dincolo de frumusețea peisajelor sale, Ciprul rămâne o insulă a memoriei vii, un loc în care trecutul nu este muzeu, ci prezență.

Sursa foto: Elena Dinu
Producător: Elena Dinu
