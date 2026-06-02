Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

publicat: Marţi, 02 Iunie 2026

Meciul Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva va fi primul pe arena Philippe Chatrier din complexul de la Porte d’Auteuil. Jucătoarele vor intra pe teren la ora 12, ora României.

 

Ziua a zecea a turneului de Mare Șlem de la Paris aduce în prim-plan o confruntare de maxim interes pentru tenisul românesc, programul oficial plasând duelul din sferturile de finală în deschiderea jocurilor de pe arena Philippe Chatrier. Reprezentanta României va intra pe teren începând cu ora douăsprezece, ora țării noastre, pentru o dispută istorică pe zgura din complexul de la Porte d’Auteuil.

Aflată la vârsta de treizeci și șase de ani în cel mai bun moment al carierei sale profesionale, Sorana Cîrstea ocupă în prezent poziția a optsprezecea în ierarhia mondială. Această performanță marchează o revenire spectaculoasă în fazele superioare ale competiției pariziene, reeditând succesul similar înregistrat în urmă cu nu mai puțin de șaptesprezece ani. Calificarea actuală a fost obținută fără pierderea vreunui set pe parcursul celor patru runde anterioare, parcursul culminând cu o victorie în două seturi în fața reprezentantei Chinei, Xiyu Wang (locul 148 WTA).

Misiunea din sferturile de finală se anunță însă extrem de dificilă, adversara fiind o sportivă din topul zece mondial, clasată pe locul al optulea în ierarhia WTA și posesoare a unei experiențe valoroase în fazele avansate ale turneului din capitala Franței. Spre deosebire de parcursul perfect al româncei, jucătoarea din Federația Rusă a cedat un set până în această fază a competiției. Miza partidei este uriașă, deoarece o eventuală victorie ar asigura calificarea în prima semifinală de Mare Șlem din carieră, chiar în sezonul pe care sportiva noastră l-a anunțat ca fiind ultimul în circuitul profesionist. Câștigătoarea acestei confruntări va juca în faza următoare împotriva unei reprezentante a Ucrainei, urmând să înfrunte una dintre cele două favorite din acea secțiune a tabloului principal.

