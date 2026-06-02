Secretele unei mări unice. Documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” se vede în premieră la TVR 1

publicat: Marţi, 02 Iunie 2026

PROMO  TVR1 

Imagini din adâncurile mării cum nu s-a mai văzut până acum! Aventura de explorare a apelor de adâncime ale Mării Roşii poate fi urmărită la TVR 1 joi, 4 iunie, de la ora 22.00. Narator: Sir David Attenborough

 

Mai mulţi oameni de ştiinţă, împreună cu echipa de filmare s-au aventurat într-o expediţie a unui institut de cercetare din Arabia Saudită, în prima astfel de explorare a apelor de adâncime ale Mării Roşii. Superbele filmări realizate compun documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” (DEEP OCEAN: MYSTERIOUS WORLDS OF THE RED SEA), o coproducţie Japonia-Germania-Franţa, 2023, oferită în premieră telespectatorilor la TVR 1 joi, 4 iunie, ora 22.00.

Dincolo de apele incredibil de limpezi, foarte bogate în vieţuitoare tropicale, şi de variaţiile mari de relief din adânc, se află misterioasele lacuri subacvatice - un al doilea ochi de apă situat la adâncime. Se spune despre ele că sunt apropiate ca structură de primele oceane ale Terrei şi ar putea furniza informaţii despre originile vieţii pe pământ.

„Marea Roșie este un ecosistem emblematic pentru orice cercetător marin, deoarece este cunoscută ca fiind extrem de diferită de toate celelalte oceane. Cred că va fi revelator, atât în ​​ceea ce privește evoluția pe termen lung, cât și pentru înțelegerea modului în care oceanul se dezvoltă și crește”, este de părere un cercetător participant la expediţie.

Filmat cu o cameră Ultra High Definition dezvoltată special pentru proiect, programul surprinde imagini din adâncurile mării cum nu s-a mai văzut până acum.

Narator: Sir David Attenborough

credit foto: NHK

 

Tag-uri: ape de adancime, documentar, filmari UHD, Marea Rosie, premieră, Sir David Attenboroughsecretele marilor si oceanelor, TVR 1, „Adancurile oceanelor: Tainele Marii Rosii”

