Iuliana Tudor: „Desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în interiorul nostru, încă mai știm să ne bucurăm pur și simplu pentru că existăm şi, neapărat, de copilul din noi.

 

Copilăria nu dispare niciodată cu adevărat. Rămâne ascunsă în amintiri simple, în mirosul prăjiturilor făcute de mama, în jocurile din faţa blocului, în desenele cu cretă pe asfalt şi în libertatea aceea pe care doar cei mici o au. Iar în preajma zilei de 1 Iunie, toate aceste amintiri capătă şi mai multă emoţie.

Pentru Iuliana Tudor, copilăria înseamnă joacă, familie, generozitate şi rădăcini care nu se uită niciodată. Într-un dialog sincer şi emoţionant, vedeta TVR vorbeşte despre cele mai frumoase amintiri din anii copilăriei, despre lecţiile pe care încearcă să i le transmită fiului său, despre dulciurile care încă au gustul de „acasă”, dar şi despre bucuria simplă a vacanţelor la bunici. Cu multă căldură şi nostalgie, Iuliana Tudor ne aminteşte că, indiferent de vârstă, copilul din noi merită păstrat viu. Pentru că acolo se ascunde, poate, cea mai sinceră formă de fericire.

Îţi aminteşti care a fost pentru tine cea mai frumoasă zi de 1 Iunie? Sau ce amintiri ai legate de 1 Iunie? Detaliază, te rugăm…

Toate zilele de 1 Iunie petrecute pe stradă, alături de colegi sau vecini, când desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie.

Iar după venirea lui Tudor, fiecare an în care l-am învăţat să fie şi să rămână copil pentru totdeauna, acolo, în inima lui. E cheia către fericire şi libertate.

Dacă te-ai putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria ta, ce zi ai alege și de ce?

Poate zilele în care am vizitat copii orfani sau din familii vulnerabile şi le-am oferit timp şi daruri... e o împlinire cu totul specială! Şi un exerciţiu la care va îndemn!

Care era mâncarea sau desertul care te făcea cel mai fericit când erai copil? Mai e valabil acum?

Caramele, ecler cu frişcă şi orice prăjitură făcută de mama mea! Astăzi – eclere, oricând! Există în Băicoi, acasă, o cofetarie care face eclerele exact aşa cum erau în copilăria mea.

Cine era „eroul” tău de la televizor în perioada copilăriei? Dar copilul tău ce erou tv are, dacă are?

Tom şi Jerry, Popeye Marinarul, Stan şi Bran, Sandy Bell... tot ce ni se oferea gustam şi ne bucura.

Copilul meu a fost uşor atipic. Nu a avut neapărat „eroi”, ci personaje care i-au plăcut mult... de exemplu, Ştrumfii... aveam casa plină (râde). Mai târziu, i-a plăcut mult Batman. Apoi „Băieţii răi”...

Ce planuri ai pentru 1 Iunie alături de copilul tău / copiii tăi?

Anul acesta avem în prim plan efortul pentru examenul de Evaluare Naţională, aşa că va lucra sigur în prima parte a zilei. Iar seara are banchetul de final de clasa a 8-a.

Genunchi juliți sau haine curate?

Şi una, şi alta! Ha ha!

Ciocolată de casă sau înghețată la vafă?

Ciocolată de casă.

„De-a v-ați ascunselea” sau „Nu te supăra, frate”?

„Nu te supăra, frate!”

Vacanța la mare sau vacanța la bunici?

La bunici.

Ce profesie spuneai că vei avea când te întrebau adulții?

Medic sau învăţătoare.

 

foto: arhivă personală Iuliana Tudor; cover articol - Marius Bărăgan

