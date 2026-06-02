loader
Foto

Galerie foto

„AI idee?” Examenele... frică şi presiune asupra tinerilor – în dezbatere, la TVR 2

publicat: Marţi, 02 Iunie 2026

PROMO  TVR2 

Când devin emoțiile un pericol? Și mai ales cine îi ajută pe copii să nu clacheze? Corina Dobre şi invitaţii ei vorbesc despre presiunea examenelor asupra elevilor în ediția „AI idee?” de miercuri, 3 iunie, ora 16.00, la TVR 2.

 

Examenele nu mai sunt doar teste. Pentru mulți copii au devenit o probă de rezistență emoțională. Sute de mii de elevi intră în această perioadă într-o cursă contra-fricii și, uneori, contra propriilor limite. Presiunea notelor, comparațiile, așteptările. Toate cântăresc enorm! Cât de mult este, însă, prea mult? Când devin emoțiile un pericol? Și mai ales cine îi ajută pe copii să nu clacheze? La „AI idee”, pe TVR 2, Raluca Rogojină, realizator şi Corina Dobre, moderator, ne propun o discuţie serioasă: despre importanța validării din partea celorlalți, despre concurență și comparațiile făcute între elevi, despre necesitatea și obligația de a fi un om de succes, despre anxietate, performanță și sprijin real, în cadrul proiectului SALVEAZĂ-MĂ!, realizat în colaborare cu Asociația Telefonul Copilului.

(w882) Corina Dob

(w882) Emotii

Peste 145.000 de elevi susțin anul acesta Evaluarea Națională și peste 143.000 - Bacalaureatul. Pentru mulți, însă, nu materia reprezintă cea mai mare problemă, ci presiunea: așteptările celor din jur, frica de eșec, dorința de a nu dezamăgi. Cum îi afectează toate acestea și mai ales ce putem face concret, ca adulți, pentru a-i ajuta, căutăm să aflăm la SALVEAZĂ-MĂ, proiect realizat în cadrul emisiunii „AI idee?”, difuzat miercuri, 3 iunie, pe TVR 2, împreună cu invitatul permanent, Cătălina Surcel, director executiv Asociația Telefonul Copilului și cu psihologul Anda Păcurar.

(w882) Anda Pacur

psiholog Anda Păcurar

(w882) Catalina S

Cătălina Surcel, director executiv Asociația Telefonul Copilului

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în sufletele copiilor aflați în prag de examen, echipa emisiunii „AI idee?” de la TVR 2 a vorbit și cu elevii clasei a XII-a filologie-istorie de la Liceul „Constantin Brâncoveanu” din Capitală și cu Cristina Issa Bran, profesoara lor de limba română și directoarea liceului.

(w882) Rebecca Ir

„La examene, simt mereu că fac febră. Mi se înroșește toată fața deodată și sunt extrem, extrem de caldă. Dar, în același timp, dacă încerc să îmi dau hanoracul sau geaca jos, încep frisoanele. Singura mea opțiune atunci este să beau puțină apă, să respir și să mă calmez”, mărturiseşte Rebecca Irimia, elevă în clasa a XII -a.

(w882) Anastasia

„Eu, din clasa a VIII-a, de la examen, am trecut prin foarte multe stări de anxietate. Am fost și la psiholog un an de zile, ca să mă pot trata”, adaugă Anastasia Șerban, o altă elevă de clasa a XII-a.

(w882) Cristina I

Cristina Issa Bran, profesor de limba română, directoarea Liceului Constantin Brâncoveanu din București

Care este cauza acestor stări emoţionale greu de controlat ale adolescenţilor? „Elevii simt aceste presiuni din partea societăţii, din partea apropiaţilor. De a răspunde provocărilor și de a nu dezamăgi. Vorbim despre elevi care au o anumită teamă de societate, de cum îi vede societatea. Teama de eșec, teama de a nu reuși în momentul în care toată lumea are așteptări de la ei. Sunt foarte multe și sunt foarte dese aceste probleme. Există, de fapt, diagnosticul acesta al emoțiilor. Emoțiile care te copleșesc și emoțiile care îți determină, de fapt, traseul ca adolescent. Ei sunt încă în formare și au nevoie de o orientare în momentul în care simt această presiune”, spune Cristina Issa Bran, profesor de limba română, directoarea Liceului Constantin Brâncoveanu din București.

(w882) elevi in c

Şi tot ea adaugă: „Eu cred că ei sunt generația care trăiește teama intrinsec. Și teama aceasta se manifestă nu în limbajul verbal, ci mai degrabă în non-verbal. Gesturile lor arată că pretențiile sunt foarte mari, atât ale societății cât și ale lor, propriile lor pretenții. Există, în modelul acesta al adolescentului de astăzi, un paradox, o premisă de a nu arăta ceea ce ești cu adevărat. Adică de a construi o barieră în jurul tău și de a te proteja. Pentru că în momentul în care ajungem la adevăratele lor valori: sinceritatea, umanitatea, o să vedem că sunt foarte sensibili. Și nu numai faptul că sunt sensibili este important, ci faptul că nu vor să arate că sunt sensibili. Pentru că societatea are nevoie de oameni puternici, pentru că societatea are nevoie de oameni care să știe să facă tot! Și atunci, ei bravează” (Cristina Issa Bran, profesor de limba română, directoarea Liceului Constantin Brâncoveanu din București).

Moderator: Corina Dobre

Producator: Sînziana Miloșoiu

Realizator: Raluca Rogojină

foto: TVR, AI idee?!

Ce vedem la „AI idee?!”, pe TVR 2

Lunea este ediţia de actualitate, cu subiecte la ordinea zilei. Realizator: Sânziana Miloşoiu

Ediţia de marţi este dedicată eco-spaţiului şi tehnologiilor verzi, care explorează modul în care tehnologiile spațiale, cercetarea științifică și implicarea civică pot contribui la înțelegerea și protejarea planetei noastre. Realizator: Adrian Bănuţă

Ediţia de miercuri urmărește informarea și educarea copiilor, adolescenților și părinților privind protecția minorilor, prevenirea situațiilor de risc, dezbaterea problemelor din sistemul de protecție a copilului etc. Realizator: Raluca Rogojină şi invitat permanent: Cătălina Surcel, directorul executiv al Asociației Telefonul Copilului.

Joia, realizatoarea Mihaela Iamandei ne propune să urmărim o ediţie dedicată ofertei educaţionale din universităţi şi orientării în viitoarele cariere ale studenţilor.

Iar vineri, „AI idee?!” este dedicată inteligenței artificiale, cu rol important în informarea și educarea publicului. Prin prezentarea clară și accesibilă a conceptelor, tehnologiilor și aplicațiilor, o astfel de emisiune contribuie la creșterea nivelului de alfabetizare digitală a societății. Realizator: Codruţ Pânzaru

 

 

 

Tag-uri: anxietare, Asiciatia Telefonul Copilului, educație, emotii, frică, note, performanță, presiunea examenelor, proiect SALVEAZA-MA, TVR 2, „Ai idee?!"

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Secretele unei mări unice. Documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” se vede în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Secretele unei mări unice. Documentarul „Adâncurile oceanelor: Tainele Mării Roşii” se vede în premieră la TVR 1

Imagini din adâncurile mării cum nu s-a mai văzut până acum! Aventura de explorare a apelor de adâncime ale Mării Roşii poate fi urmărită la TVR ...

„AI idee?” Examenele... frică şi presiune asupra tinerilor – în dezbatere, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„AI idee?” Examenele... frică şi presiune asupra tinerilor – în dezbatere, la TVR 2

Când devin emoțiile un pericol? Și mai ales cine îi ajută pe copii să nu clacheze? Corina Dobre şi invitaţii ei vorbesc despre presiunea ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Sacra Europa": Cipru

Echipa "Cap Compas" vă propune sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+, o ediție "Sacra Europa": Cipru.

Ilegal în România de trei ani. Tânăr migrant din Bangladesh: Este foarte greu și foarte stresant. Mulțumesc Guvernului român că ne-a dat o șansă

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Ilegal în România de trei ani. Tânăr migrant din Bangladesh: Este foarte greu și foarte stresant. Mulțumesc Guvernului român că ne-a dat o șansă

X. nu și-a mai văzut familia de trei ani. De tot atâta timp, trăiește ilegal în România, după ce unul dintre patronii la care a fost angajat nu ...

Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sorana Cîrstea, în sferturile de finală de la Roland Garros

Meciul Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva va fi primul pe arena Philippe Chatrier din complexul de la Porte d’Auteuil. Jucătoarele vor intra pe ...

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență

  TVRINFO     TVRINFO 

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență

La solicitarea expresă a României, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în regim de urgență, în scopul analizării impactului ...

Iuliana Tudor: „Desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie”

  VEDETE     TVR1 

Iuliana Tudor: „Desenam cu creta o grămadă de poveşti colorate, iar şotronul era maxima bucurie”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

„Adăpost” – un documentar despre România vulnerabilă, dar și despre România care ajută, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Adăpost” – un documentar despre România vulnerabilă, dar și despre România care ajută, la „Dosar România”

Despre omenie și nevoia de a ajuta. Despre oameni loviţi de soartă şi oameni care vin să ofere sprijin. Un film de văzut marţi, 2 iunie, de la ...

România istorică moare încet. Adevărul dureros despre comunitățile noastre uitate

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

România istorică moare încet. Adevărul dureros despre comunitățile noastre uitate

Duminică, 31 mai, de la ora 17:00, TVR Cultural difuzează o ediție specială a emisiunii „Omul și timpul”, dedicată României istorice de dincolo ...

S-a stins un simbol care a însoțit la TVR generații de români: In memoriam Sanda Țăranu

  PROMO     TVR2   TVR3 

S-a stins un simbol care a însoțit la TVR generații de români: In memoriam Sanda Țăranu

Simbol al eleganței, profesionalismului și respectului față de telespectatori, Sanda Țăranu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. TVR îi ...

Florina Constantinescu: „Uit complet că sunt adult și devin încă un copil în gașcă!”

  VEDETE     TVR1 

Florina Constantinescu: „Uit complet că sunt adult și devin încă un copil în gașcă!”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

"Remix", sâmbătă la TVR Cultural

Sâmbătă, de la ora 23, la TVR Cultural, emisiunea "Remix" îi prezintă pe Fernando Drăgănici , multiinstrumentist cu cotă internațională, în ...

Ziua Copilului se vede în direct la TVR: concerte, ediţii speciale şi transmisiuni de la „Televiziunea Copiilor”, din curtea şi studiourile TVR

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVRI   TVRINFO 

Ziua Copilului se vede în direct la TVR: concerte, ediţii speciale şi transmisiuni de la „Televiziunea Copiilor”, din curtea şi studiourile TVR

• Concertul Alexandrei Căpitănescu, în direct şi în exclusivitate la TVR 1 şi tvrplus.ro. • Emisiuni speciale transmise pe TVR 2, TVR INFO şi ...

Cum a fost salvat un spectacol aproape dispărut: Victor Rebengiuc și emoția unei recuperări unice la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Cum a fost salvat un spectacol aproape dispărut: Victor Rebengiuc și emoția unei recuperări unice la TVR Cultural

Producții de arhivă, spectacole imposibil de văzut în altă parte și o recuperare emoționantă din patrimoniul TVR, într-un proiect special TVR ...

Mihail: „LIVE... În felul meu”, un concert unic, la TVR 1

  PROMO     TVR1   TVRI 

Mihail: „LIVE... În felul meu”, un concert unic, la TVR 1

Dincolo de prejudecăți sau limitări, pentru prima dată în România, o melodie a unui artist schimbă pentru totdeauna percepția publicului asupra ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate