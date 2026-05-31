„Adăpost” – un documentar despre România vulnerabilă, dar și despre România care ajută, la „Dosar România”

publicat: Duminică, 31 Mai 2026

Despre omenie și nevoia de a ajuta. Despre oameni loviţi de soartă şi oameni care vin să ofere sprijin. Un film de văzut marţi, 2 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1.

 

Adăpost este un film puternic despre omenie și nevoia de a ajuta. Despre comunități lovite de ape, familii care își pierd casele, despre refugiați care au nevoie de siguranță, despre copii pentru care un centru de zi poate deveni prima șansă reală la educație și protecție” – este, pe scurt, descrierea realizatoarei Alina Amza a documentarului pe care ni-l propune în ediţia „Dosar România” din această săptămână. Un film ce arată că speranţa poate răsări şi din cea mai adâncă agonie şi care reflectă puterea binelui. Telespectatorii TVR 1 pot urmări documentarul „Adăpost” marţi, 2 iunie, de la ora 21.00.

Filmul urmărește misiunea unui grup extins de oameni care, de aproape trei decenii, intervine acolo unde locuirea precară, sărăcia, dezastrele naturale sau crizele sociale lasă zeci de mii de familii fără siguranță, sprijin și, de cele mai multe ori, fără speranță.

Documentarul nu vorbește doar despre case, ci despre ceea ce înseamnă, de fapt, un adăpost pentru o familie aflată în nevoie. În spatele fiecărui perete ridicat și al fiecărui acoperiș reparat se află oameni care au trecut prin pierderi, frică, vulnerabilitate sau ani întregi de așteptare.

Este povestea unei forme de umanitate care se vede în fapte și în mii de mâini care construiesc. Prin povești filmate în comunități afectate de inundații, în proiecte de reconstrucție, în centre dedicate copiilor vulnerabili sau în spații readuse la viață pentru educație și sprijin social, documentarul arată cum intervenția unui grup compact poate schimba traiectoria unei familii și, uneori, a unei întregi comunități.

Filmul surprinde și forța nevăzută din spatele acestor transformări: oameni care vin cu resurse, timp, muncă și încredere, pentru a construi acolo unde alții nu mai au puterea să înceapă.

Dar, mai presus de toate, documentarul este o întrebare adresată fiecăruia dintre noi: Când a fost ultima dată când ai schimbat viața unui om pe care nu îl cunoșteai?

„Adăpost” – un film de văzut la „Dosar România”, marţi, 2 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1.

„Dosar România” este o emisiune de reportaje, documentare şi anchete despre istoria pe care o trăim astăzi, cu poveşti care au rămas în umbra evenimentelor zilnice şi a ştirilor de moment. Se regăseşte în grila TVR 1 din anul 2013, devenind o emisiune de referinţă a principalului post al Televiziunii Române. În cei 13 ani de existenţă, au fost difuzate anchete despre mediu, poluare şi tăierea pădurilor, dispariţia şi traficul de copii, încălcarea libertăţilor oamenilor şi abuzurile autorităţilor asupra cetăţenilor, despre mari dosare rămase nerezolvate sau grave acte de corupţie, dar şi documentare, reportaje de culoare, cu personaje cu o istorie ieşită din comun, interviuri cu personalităţi diverse. Produs premium realizat de jurnalişti premiaţi, cu experienţă, ai Televiziunii Române, „Dosar România” se vede la TVR 1 în fiecare marţi seară, de la ora 21.00.

 

Realizator: Alina Amza

Producător: Răzvan Butaru

