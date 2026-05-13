În căutarea frumuseţii şi a autenticului. Serie documentară „Călătorii iniţiatice”, la TVR Cultural

publicat: Miercuri, 13 Mai 2026

TVRCULTURAL 

Jurnalistul francez Patrick de Carolis oferă telespectatorilor o grandioasă călătorie culturală și artistică în jurul lumii în secolul al XXI-lea. A-l urma în  Marele Tur înseamnă a experimenta, în spațiu și timp, „marea aventură umană”. Pornim în „Călătorii iniţiatice” din 15 mai, ora 21.00, la TVR Cultural.

 

Cultura este o aventură, o epopee, un periplu care trece dincolo de frontiere. Între mit şi realitate, tradiţie şi modernitate, prezentatorul Patrick de Carolis ne invită să transformăm cultura într-o mare călătorie a cunoaşterii, în care vom descoperi mari personalităţi ale artei şi culturii mondiale.

Vom merge pe urmele tinerilor aristocraţi occidentali ai secolului al XVIII-lea, care parcurgeau Europa, Asia şi America în căutarea frumuseţii şi a autenticului, pentru a-şi desăvârşi educaţia.

„Seria documentară este o călătorie culturală și artistică în jurul lumii. Este inspirată de cele întreprinse în secolul al XVIII-lea de artiști (pictori, scriitori, sculptori) și tineri din înalta societate londoneză și europeană. Această călătorie le-a permis să descopere lumea artei și să-și aprofundeze cunoștințele culturale. Această călătorie inițiatică putea dura luni, chiar ani, iar destinațiile lor erau în principal așa-numitele țări „antice”, cum ar fi Grecia, Italia și Mesopotamia (o mare parte a Irakului actual)”, spune jurnalistul francez Patrick de Carolis, cel care ne însoţeşte de-a lungul celor 9 episoade ale seriei documentare.

Fiecare episod reunește trei sau patru destinații, trei sau patru povești pe care Patrick de Carolis ni le prezintă. „Îmi amintește uneori de principiul narativ pe care Șeherezada l-a inventat în timpul a o mie și una de nopți pentru a-și salva viața alături de regele ei”, subliniază prezentatorul.

Toate aceste călătorii oarecum personale ale jurnalistului şi scriitorului francez sunt o oportunitate de a-l conduce pe privitor pe cărările curiozității culturale. În primul episod „Neapole, Bahrein, Scoţia, New York”, programat de TVR Cultural vineri, 15 mai, de la ora 21.00, vom merge mai întâi la Neapole, pentru a spune povestea castraților - un capitol fascinant, dar și întunecat, al istoriei muzicale europene -, în compania contratenorului Philippe Jaroussky.

contratenorul Philippe Jaroussky

Apoi, narațiunea ne va purta din Italia pe insula Dilmum (acum Bahrain), pe urmele a două mituri: Grădina Edenului și nemurirea întruchipată de Ghilgameș. De acolo, vom călători în Scoția, unde vom avea întâlnire cu cântăreața Nolwenn Leroy și cu scriitorul Ian Rankin. Iar la finalul episodului, ajungem pe Broadway pentru a discuta despre teatru și musicaluri cu actrița newyorkeză Whoopi Goldberg și actrița franceză Barbara Schulz.

cu cântăreața Nolwenn Leroy

cu Whoopy Goldberg

cu actrița franceză Barbara Schulz

Le Gand Tour/Marele Tur” a fost, de fapt, o lungă călătorie inițiatică prin Europa, întreprinsă de artiști și tineri aristocrați europeni în secolul al XVIII-lea, pentru a crea o cultură sau a-și aprofunda cunoștințele despre istorie și arte. Patrick de Carolis se inspiră din această abordare pentru a oferi telespectatorilor o grandioasă călătorie culturală și artistică în jurul lumii în secolul al XXI-lea. A-l urma în Marele Tur înseamnă a experimenta, în spațiu și timp, „marea aventură umană”.

Este o călătorie în care naratorul conectează povești de origini și perioade de timp foarte diferite, dar care nu sunt fără legătură una cu cealaltă prin anumite teme sau modele fundamentale.

„Am petrecut un an dezvoltând această idee. Am încercat să spun aceste povești cât mai simplu și natural posibil. Sper că telespectatorii se vor bucura, alăturându-se în această călătorie. În orice caz, ca în tot ceea ce am întreprins în viața mea, mă simt complet în ton cu acest nou concept”, a mai declarat realizatorul şi prezentatorul seriei.

Documentarul „Călătorii iniţiatice” (Le Grand Tour, Franţa, 2012) se vede la TVR Cultural începând de vineri, 15 mai, ora 21.00.

Scenariul şi regia: Patrick de Carolis şi Jean-Luc Orabona

Prezentator: Patrick de Carolis, jurnalist tv francez şi scriitor, a fost preşedintele France Télévisions, serviciul public de televiziune francez, în perioada 2005-2010.

