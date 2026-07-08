Iașul celebrează 30 de ani ai Festivalului Internațional de Folclor „Cătălina”. Gala Laureaților, în direct la TVR

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Peste 700 de copii și tineri din România și din străinătate participă la ediția aniversară a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Cătălina”. Timp de trei zile, Iașul devine gazda unui adevărat spectacol al tradițiilor, iar Gala Laureaților poate fi urmărită în direct, pe 9 iulie, de la ora 18.30, la TVR Iași și TVR 3.

Iașul găzduiește în această perioadă cea de-a XXX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Cătălina”, un eveniment de tradiție care, de trei decenii, promovează valorile autentice ale folclorului românesc și internațional prin dans, muzică și port popular. Organizat de Palatul Copiilor Iași, cu sprijinul Consiliului Județean Iași, festivalul marchează anul acesta un moment aniversar deosebit, reunind peste 700 de copii și tineri – artiști, coregrafi, profesori și meșteri populari – veniți din toate colțurile României și din străinătate pentru a celebra patrimoniul cultural tradițional. Telespectatorii TVR se pot alătura bucuriei din capitala Moldovei, urmărind în direct Gala Laureaţilor, joi, 9 iulie, de la ora 18.30, la TVR 3 şi TVR Iaşi.

Numele festivalului este inspirat de Dealul Cătălina, important sit arheologic din regiunea Cotnari, simbol al continuității și identității culturale. De-a lungul celor 30 de ediții, manifestarea a devenit un reper în calendarul cultural al orașului, contribuind la promovarea dialogului intercultural și la păstrarea tradițiilor populare în rândul noilor generații.

Ediția aniversară, desfășurată în perioada 7-9 iulie, aduce pe aceeași scenă ansambluri folclorice de prestigiu din numeroase județe ale țării, precum Arad, Olt, Cluj, Covasna și Maramureș, alături de formații internaționale, invitate special pentru această ediție festivă. Diversitatea dansurilor, a costumelor populare și a repertoriilor muzicale transformă festivalul într-o veritabilă sărbătoare a tradițiilor.

Spectacolele, paradele portului popular și concursurile pe secțiuni se desfășoară în spații publice reprezentative ale municipiului Iași, toate marile reprezentații având loc în aer liber, în fața publicului, la Palas Mall. Atmosfera de sărbătoare este completată de întâlnirea dintre tradițiile românești și cele ale delegațiilor internaționale, într-un autentic schimb cultural transfrontalier.

Publicul din întreaga țară este invitat să urmărească momentul culminant al festivalului, Gala Laureaților, transmisă în direct joi, 9 iulie, de la ora 18.30, pe TVR Iași și TVR 3. Evenimentul va aduce pe scenă cele mai apreciate ansambluri și laureații acestei ediții aniversare, într-un spectacol dedicat excelenței artistice și valorilor folclorului autentic.

Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Cătălina” confirmă, și la cea de-a XXX-a ediție, rolul său de ambasador al tradițiilor populare și de spațiu al întâlnirii dintre culturi, oferind tinerilor artiști oportunitatea de a duce mai departe moștenirea folclorică și de a construi punți culturale între generații și între popoare.

foto: capturi video TVR