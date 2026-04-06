Dueluri de foc: finalele de volei, live la TVR SPORT

TVRSPORT TVRSPORT

Duminică, 5 aprilie, TVR SPORT aduce de la Blaj una dintre cele mai importante zile ale sezonului voleibalistic intern: finalele Cupei României la masculin și feminin. Într-o atmosferă de mare competiție, cele mai valoroase echipe ale momentului se luptă pentru trofee în dueluri spectaculoase și momente de intensitate maximă, în direct de la ora 16:00 şi 18:55.

credit foto: captură TVR

Finala masculină propune o reeditare a duelului din sezonul trecut: SCM Zalău întâlnește din nou formația CSM Corona Brașov. Dacă în 2025 trofeul a fost adjudecat de brașoveni, de această dată, mai aproape de casă, Zalăul își dorește revanșa și nu concepe să rateze trofeul.

În competiția feminină, gazdele de la CSM Volei Alba Blaj pornesc cu prima șansă. Totuși, echipa CS Dinamo încearcă să producă surpriza, chiar dacă bilanțul din deplasările de la Blaj nu le este favorabil, singura victorie venind la masa verde.

Comentariul ambelor finale va fi asigurat, ca de fiecare dată, de jurnalistul TVR Narcis Șelaru.

credit foto: Shutterstock

Programul transmisiunilor, la TVR SPORT:

16:00 - Finala masculină: SCM Zalău – CSM Corona Brașov

18:55 - Finala feminină: CSM Volei Alba Blaj – CS Dinamo

credit foto: Shutterstock; captură TVR