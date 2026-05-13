„Hai-Hui… cu Marina!”, în „una dintre cele mai cool destinaţii de vară ale pământenilor”!

PROMO TVR2

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne invită la o cafea turcească... la mama ei. Mai exact, în Antalya, unde ne vom bucura de peisaje spectaculoase, vom afla reţete din bucătăria mediteraneană şi ne vom amuza de servirea îngheţatei la cornet, cum numai turcii ştiu să o facă! Toate acestea, pe 13 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

Cu gândul la vacanţă – şi nu la cea care vine „cu trenul din Franţa”, ci... cu avionul dinspre Antalya turcească, Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne propun o nouă călătorie plină de experienţe memorabile. Şi, chiar daca ajung în „una dintre cele mai cool destinaţii de vară ale pământenilor”, după spusele Marinei, cei doi hoinari „hai-hui” nu se vor plimba numai pe malul Mediteranei, filmând plaje romantice, valuri neliniştite și pescăruşi în zbor, ci vor descoperi şi alte minuni ale acestui colţ de lume. Alături de ei, şi noi, după ce ne instalăm confortabil în faţa micilor ecrane miercuri seară, pe 13 mai, de la ora 20.05, când urmărim o nouă ediţie „Hai-Hui... cu Marina!”, la TVR 2.

„Și de această dată, am avut parte de experienţe fascinante, de locuri superbe și oameni aleşi. Turcii sunt oameni calzi, mândri de tradițiile lor, dar deschiși către lumea de azi – o combinație care face experiența de a-i întâlni cu adevărat memorabilă.

Sunt recunoscuți în primul rând pentru ospitalitatea lor. Pentru ei, musafirul (atenţie! cuvânt turcesc!) este considerat trimis de Dumnezeu, iar acest lucru se vede în gesturile lor simple: te invită la ceai, îți oferă mâncare și încearcă să te facă să te simți binevenit, chiar și dacă abia te cunosc”, este descrierea făcută de Marina în urma călătoriei în Antalya.

Ne vom convinge de spusele sale, plimbându-ne, alături de echipa „Hai-Hui... cu Marina!”, prin centrul vechi al oraşului, unde suntem invitaţi la o cafea turcească, dar şi „furând meserie” pentru a ne iniția în tainele preparării peştelui în stil mediteranean. Cu siguranţă, ne vom amuza de ritualul „șmecher” al servirii îngheţatei la cornet, ajuns celebru graţie reţelelor de socializare.

Şi tot acum, cei doi călători „hai-hui” ne ademenesc la o plimbare cu barca prin spectaculosul Green Canyon, un lac de acumulare format de barajul Oymapinar în Munții Taurus, și ne vor lăsa cu gura cascată, invitându-ne în Land of Legends, cel mai mare parc tematic al Turciei, un adevărat Disneyland al acestor locuri.

„Turcii sunt oameni sociabili și comunicativi. Le plac conversația, schimbul de idei și petrecerea timpului împreună. Nu întâmplător, ceaiul turcesc (çay) este prezent în aproape orice interacțiune socială. Și am mai observat ceva: turcii sunt și pragmatici: apreciază munca, perseverența și soluțiile concrete. În același timp, au un simț al onoarei și al demnității bine conturat.

Una peste alta, un popor care mi-a devenit drag nu numai în urma serialelor spre care am tras și eu cu coada ochiului, dar mai ales prin interacţiunea directă. Și am devenit, iată, și mai bogată, cu prietenii pe care mi i-am făcut şi în această călătorie”, încheie Marina, invitându-ne să ne bucurăm, miercuri seară, la TVR 2 de imaginile spectaculoase şi de oamenii deosebiţi pe care echipa „Hai-Hui... cu Marina!” i-a întâlnit în Antalya.

***

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).