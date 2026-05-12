George Constantin, Octavian Cotescu și marile scene bucureștene, într-o serie-eveniment la TVR Cultural

Din 13 mai, „Arhiva TVR 70 – Teatru” readuce în prim-plan mari creatori, spectacole-emblemă și dezbateri despre scena românească a anilor 1970–1982, în fiecare miercuri, de la ora 17:00.

TVR Cultural continuă proiectul aniversar „Arhiva TVR 70 – Teatru” cu o nouă serie dedicată marilor scene bucureștene și creatorilor care au definit teatrul românesc într-una dintre cele mai complexe perioade culturale ale secolului trecut.

Începând de miercuri, 13 mai, de la ora 17:00, telespectatorii sunt invitați într-o incursiune în memoria teatrului românesc, prin trei ediții-document care reconstituie atmosfera scenei dintre anii 1970 și 1982, readucând în atenție spectacole de referință, artiști emblematici și dezbateri despre rolul teatrului într-o epocă marcată de cenzură, presiune ideologică și nevoia permanentă de libertate artistică.

Seria reunește materiale rare din arhiva Televiziunii Române, dedicate teatrelor Nottara și Bulandra, precum și o amplă anchetă despre comedia românească la finalul anilor ’70.

George Constantin și Horia Lovinescu, întâlnirea care a marcat scena Teatrului Nottara

Prima ediție, difuzată miercuri, 13 mai, de la ora 17:00, este dedicată dramaturgului și directorului de teatru Horia Lovinescu.

Documentarul „Horia Lovinescu, dramaturg și director la Teatrul Nottara” (27 min) reunește imagini din emisiunea „Rampa”, realizată în 1970, și fragmente din „Revista literar-artistică”, din 1979.

TVR Cultural readuce astfel în atenție întâlnirea dintre George Constantin și Horia Lovinescu, una dintre colaborările definitorii pentru scena Teatrului Nottara, care a dus la apariția unor spectacole de referință precum „Petru Rareș” (1969) și „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă” (1979).

Telespectatorii îl vor redescoperi pe George Constantin în două spectacole esențiale și îl vor întâlni pe Horia Lovinescu atât în postura de director al Teatrului Nottara, cât și în cea de dramaturg preocupat de marile teme ale lumii contemporane.

Ediția surprinde ample discuții despre repertoriul teatrului, nevoia diversificării dramaturgiei românești și provocările scenei teatrale ale vremii, alături de intervenții ale regizoarei Sanda Manu și ale actorilor George Constantin, Gilda Marinescu și Ștefan Radoff. Materialul include și secvențe din spectacole precum „Năzdrăvanul Occidentului” și „Crimă și pedeapsă”, în care George Constantin interpretează rolul anchetatorului.

În aceeași seară, de la ora 21:00, TVR Cultural difuzează spectacolul „Petru Rareș”, de Horia Lovinescu, montat la Teatrul Nottara.

„Tartuffe” și „Cabala bigoților” – teatrul ca formă de rezistență

Miercuri, 20 mai, de la ora 17:00, „Arhiva TVR 70 – Teatru” propune ediția „Tartuffe și Cabala bigoților – dubla premieră a Teatrului Bulandra” (28 min).

Realizată din materiale de arhivă provenite din emisiunile „La sfârșit de săptămână” și „Album duminical – Semnal Teatru”, ediția evocă unul dintre proiectele emblematice ale Teatrului Bulandra: dubla premieră cu spectacolele „Tartuffe”, de Molière, și „Cabala bigoților”, de Mihail Bulgakov, în regia lui Alexandru Tocilescu.

Cu Octavian Cotescu în rolul principale, proiectul a devenit un simbol al curajului artistic într-o perioadă dominată de cenzură. Cele două texte, interzise fiecare în epoca sa, au vorbit indirect despre libertate, control ideologic și limitele impuse creației artistice în plin regim comunist.

Documentarul îl surprinde pe Octavian Cotescu în culise, înaintea premierei, și include mărturii ale tinerilor actori ai teatrului, intervievați de Viorica Bucur după una dintre primele reprezentații.

Din distribuție mai fac parte Luminița Gheorghiu, Gelu Colceag, Constantin Drăgănescu, Ovidiu Schumacher și Răzvan Ionescu.

În aceeași seară, TVR Cultural a programat spectacolul „Insomnia”, de Adrian Dohotaru, în regia lui Alexandru Dabija, cu George Constantin și Alexandru Repan în rolurile principale.

Montat în 1983, textul urmărește drama unui inginer care denunță nereguli în construcții și ajunge să fie exclus din partid, riscându-și cariera și libertatea. Spectacolul a fost cenzurat în perioada comunistă, iar versiunea integrală a fost înregistrată în studiourile TVR abia în 1990.

O radiografie a comediei românești la finalul anilor ’70

Seria se încheie miercuri, 27 mai, de la ora 17:00, cu ediția „Să discutăm serios despre comedie” (1978), prezentată într-o versiune scurtă de 27 de minute. Pornind de la emisiunea realizată de Smaranda Jelescu în 1978, documentarul analizează felul în care dramaturgia românească de comedie era montată pe scenele bucureștene la finalul anilor ’70.

La întrebările realizatoarei răspund directori de teatru precum Radu Beligan, directorul Teatrului Național București, Lucian Giurchescu, directorul Teatrului de Comedie, și Dinu Săraru, directorul Teatrului Mic, alături de dramaturgii Teodor Mazilu și Ion Băieșu.

Documentarul este completat de intervențiile unor actori și muzicieni precum Horia Moculescu și Ana Maria Moculescu, într-o dezbatere despre locul comediei românești în repertoriile teatrelor și despre dificultățile montării dramaturgiei contemporane în acea perioadă.

În aceeași seară, TVR Cultural va difuza spectacolul „Leonce și Lena”, pus în scenă de Tompa Gabor, laureat al Premiului UNITER din acest an.