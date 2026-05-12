Începe Eurovision 2026, ediția aniversară de 70 de ani: semifinalele și finala, live la TVR

· Bogdan Stănescu, Ilinca Băcilă și Kyrie Mendel vor comenta ediția aniversară Eurovision 2026, transmisă în direct pe TVR 1, pe 12, 14 și 16 mai, de la ora 22:00. România intră în concurs pe 14 mai, cu numărul 03. · Punctajul acordat de juriul României va fi anunțat de Eda Marcus.

Astăzi, 12 mai, începe Eurovision Song Contest 2026, odată cu prima semifinală a competiției aniversare care marchează 70 de ani de la lansarea celui mai mare concurs muzical european.

România revine pe scena Eurovision, iar Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră în cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, la Wiener Stadthalle din Viena. Artista va interpreta piesa „Choke Me” și va intra în concurs pe poziția a treia. Alături de reprezentanta României vor urca pe scenă și membrii trupei sale: Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal.

La TVR, semifinalele din 12 și 14 mai vor fi prezentate de Bogdan Stănescu și Ilinca Băcilă, iar finala din 16 mai, de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel.

Bogdan Stănescu: „United by Music” – mesajul unei ediții aniversare.

„Sunt onorat și emoționat în același timp să comentez, pentru a opta oară, «Eurovision Song Contest», Concursul Cântecului European Eurovision! Ediția 2026 este cu totul specială: a 70-a din istoria acestui adevărat fenomen care, de șapte decenii, aduce Europa și lumea mai aproape prin muzică. Pentru Televiziunea Română, bucuria este cu atât mai mare cu cât, tot în 2026, aniversează la rândul său 70 de ani de existență. Două povești extraordinare, construite în timp, două instituții care au crescut odată cu generațiile și continuă să creeze punți între oameni. Sloganul din acest an, «United by Music», exprimă perfect esența Concursului Eurovision și, poate, una dintre cele mai importante nevoi ale lumii de astăzi. Într-o perioadă în care ne dorim mai mult ca oricând pace, înțelegere și solidaritate, muzica rămâne limbajul universal care ne unește dincolo de granițe, limbi și diferențe!”, a spus Bogdan Stănescu.





Ilinca Băcilă: „Eurovision este locul care mi-a schimbat viața”.

„Sunt nerăbdătoare ca anul acesta să trăiesc magia Eurovision Song Contest dintr-o cu totul altă perspectivă, cea de comentator al semifinalelor. Pentru mine, această competiție nu este doar un show. Este locul care mi-a schimbat viața, locul unde, în 2017, am avut onoarea să reprezint România alături de Alex Florea și să simt una dintre cele mai intense emoții din cariera mea. Astăzi mă întorc în universul Eurovision cu și mai multă recunoștință, maturitate și iubire pentru muzică. Și, bineînțeles, anul acesta inima mea bate și pentru Alexandra Căpitănescu, pe care o susțin din tot sufletul. Cred în sensibilitatea, forța și autenticitatea ei și sunt convinsă că are ceva special de oferit. Ne vedem la semifinale”, a declarat Ilinca Băcilă.

Kyrie Mendel: „Revenirea României la Eurovision înseamnă mai mult decât participarea la un concurs”.

„Sunt extrem de bucuros și onorat să fac parte din povestea revenirii României la Eurovision, un eveniment care a însemnat mereu emoție, spectacol și conexiune între culturi. Pentru mine, această implicare nu este doar un rol profesional, ci și o responsabilitate de a transmite publicului energia și pasiunea unei competiții urmărite de milioane de oameni.Revenirea României pe scena Eurovision reprezintă mai mult decât participarea la un concurs. Este un semnal că muzica și creativitatea românească merită din nou să fie auzite și apreciate la nivel european. Cred că publicul din România are nevoie să simtă din nou entuziasmul acestui eveniment și să se reconecteze cu spiritul Eurovision: diversitate, emoție și bucuria de a celebra muzica împreună”, a adăugat Kyrie Mendel.





La ediția din acest an, punctajul acordat de juriul României va fi prezentat de Eda Marcus:

„Facem deja repetiții. Este pentru a treia oară când voi anunța punctajul acordat de juriul României. Iubesc Eurovisionul de când mă știu, iar povestea mea alături de acest concurs a început în urmă cu mai bine de 20 de ani. În 2005 am prezentat Selecția Națională Eurovision Junior, iar ani mai târziu am fost gazda Finalei Selecției Naționale în care WRS a fost desemnat câștigător”, a declarat Eda Marcus.

Semifinalele și Marea Finală Eurovision 2026 vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai, de la ora 22:00.

DESPRE ALEXANDRA CĂPITĂNESCU

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul. Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scenă muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesă „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

DESPRE EUROVISION

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finală pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Televiziunea Română mulțumește Asociației Industriei Muzicale din România (AIMR) pentru sprijinul acordat participării României la Eurovision Song Contest 2026, precum și DSV – partener logistic al echipei României la Eurovision, BCR, Venetic şi Cube Roastery.

Pentru alte informații, vă rugăm să ne scrieți la: eurovision.romania@tvr.ro.