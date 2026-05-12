Banatul Montan: fier, păturată şi blues. Duminică, la „Exclusiv în România”

PROMO TVR1

Ne delectăm cu acorduri de gospel și jazz în peisajul muzical bănățean, descoperim un furnal mai vechi decât cel din capitala judeţului Caraş-Severin, vedem superba Colecție de Mineralogie Estetică a Fierului „Constantin Gruescu” din Ocna de Fier şi aflăm ce este păturata de crumpei. Pe 17 mai, de la ora 18.00, la TVR 1.

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

„Avem motive temeinice să ne continuăm călătoria prin Banatul Montan, începută la Reșița, duminica trecută”, ne spune Cristina Madgearu, reporterul de serviciu care îl însoţeşte de data aceasta pe Cristian Tabără în călătoria de căutare a unicatelor din ţara noastră. Această regiune fascinantă din sud-vestul României, care cuprinde județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara, este o destinație de top pentru turism montan, drumeții, ciclism şi multe alte descoperiri... La „Exclusiv în România”, Cristian Tabără caută să ne aducă pe micul ecran locuri, oameni şi obiective turistice şi cu totul deosebite, adevărate unicate. Ne convingem urmărind şi ediţia de duminică, 17 mai, ora 18.00, la TVR 1.

Nu putem părăsi orașul Reşiţa fără să-l ascultăm pe Dean Bowman, muzicianul de culoare care a renunțat la New York, după ce şi-a întâlnit iubirea la festivalul de la Gărâna. Dean reușește să aducă în peisajul muzical bănățean acorduri de gospel și jazz, ajutat, uneori, de prietenii săi de la ”The Road Band”, cu care am făcut deja cunoștință în episodul anterior „Exclusiv în România”.

Şi, cum nu s-au isprăvit nici obiectivele turistice post-industriale din Banatul Montan, Crsitian Tabără şi echipa sa ajung la Bocșa, unde a existat un furnal mai vechi chiar decât cel din capitala județului Caraş Severin. În secolul al XVIII-lea, furnalul din Bocşa era considerat o minune a tehnicii la nivel european, iar turnul lui de încărcare este și acum în picioare, așa încât, la „Exclusiv în România” vedem imagini de acolo.

Și pentru că este vorba despre minereu de fier, cum să ignorăm Colecția de Mineralogie Estetică a Fierului „Constantin Gruescu”, aflată la numai câțiva kilometri, la Ocna de Fier? Cuprinde peste 2.000 de eșantioane și „flori de mină”, renumite nu doar pentru valoarea, ci și pentru frumusețea cristalelor. Iar printre ele se găsesc unicate mondiale, la fel de interesante ca povestea celui ce le-a colecționat. Despre toate acestea, duminică, la „Exclusiv în România”, de la ora 18.00, la TVR 1.

„Şi tot un unicat pare să fi descoperit Cristi Tabără în apropiere, la Berzovia: este vorba despre păturata pe crumpei. Nu, nu este o floare de mină și nu conține fier! În cazul în care nu sunteți familiarizați cu graiul bănățean, să știți că este un foetaj rulat și gătit într-o cratiță, peste un soi de tocăniță de cartofi. Ați mai auzit de așa ceva? Veniți cu noi, la Tușa Grațiana, care o prepară de minune, în bucătăria ei, așezată pe ruinele unui castru roman! Nu veți regreta”, ne asigură Cristina Madgearu.

Producător: Marin Găbudean

foto: TVR, „Exclusiv în România”