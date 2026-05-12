„A Cincea Evanghelie”

publicat: Marţi, 12 Mai 2026

TVR2 

"Cap Compas" invită publicul într-o experiență documentară și spirituală de excepție: „A Cincea Evanghelie”. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+.

 

(w882) 3 busole /Pornind din Nazaret și continuând prin Capernaum, Ierusalim,  Lod și Muntele Măslinilor, emisiunea urmărește nu doar traseul fizic al locurilor biblice, ci și sensul lor spiritual, cultural și simbolic.

(w882) 4 busole /„A Cincea Evanghelie” trimite la expresia folosită adesea de teologi și istorici pentru a descrie Țara Sfântă.

(w882) 5 busole cDacă primele patru Evanghelii au fost scrise cu cerneală, cea de-a cincea este scrisă în piatră, în lumină, în tăcere și în memoria unui pământ care continuă să vorbească.

Documentarul surprinde Nazaretul contemporan dincolo de imaginea sa turistică.

Orașul este prezentat ca un spațiu al contrastelor: agitația orientală a prezentului coexistă cu liniștea unor vestigii care păstrează urmele începutului creștinismului. În acest decor, camera descoperă locurile asociate copilăriei lui Iisus Hristos și vieții dreptului Iosif, explorând atât dimensiunea spirituală, cât și cea arheologică a siturilor.

Explorarea Bazilicii Bunei Vestiri din Nazaret, una dintre cele mai spectaculoase construcții religioase ale lumii moderne. Ridicată de arhitectul Giovanni Muzio, bazilica este analizată atât prin simbolismul său teologic, cât și prin complexitatea arhitecturală care îmbină influențe bizantine, cruciate și contemporane.

De la penumbra Grotei Bunei Vestiri până la impresionanta cupolă în formă de crin suspendat între cer și pământ, spațiul devine o metaforă vizuală a coborârii divinului în lume.

busolă (w882) 11Călătoria continuă în Capernaum, pe malul Mării Galileii, locul unde tradiția creștină păstrează memoria începutului activității publice a lui Iisus.

Aici, documentarul pune în dialog arheologia și credința, prezentând ruinele vechii cetăți, sinagoga ridicată peste fundațiile celei din secolul I și impresionanta Biserică Memorială a Sfântului Petru, construită deasupra ruinelor considerate a fi casa apostolului.

(w882) 9 busole /Filmul urmărește apoi drumul spiritual către Ierusalim, unde figura Sfântului Ioan Botezătorul devine cheia de lectură a unei alte dimensiuni a credinței: mărturisirea până la sacrificiu.

În Orașul Vechi, echipa Cap Compas surprinde atmosfera Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cele mai vechi și mai puțin cunoscute lăcașuri ale cetății, dedicat momentului dramatic al tăierii capului Înaintemergătorului.

(w882) 8 busole /Un alt loc  este dedicat mănăstirii „Sfântul Ioan din Pustie”, din apropierea localității Ein Karem.

(w882) 15 busoleÎn acest spațiu suspendat între munte și deșert, documentarul explorează ideea retragerii și a ascezei, într-un cadru unde liniștea devine personaj principal. Peștera asociată vieții Sfântului Ioan este prezentată nu doar ca vestigiu istoric, ci ca simbol al unei spiritualități care a ales tăcerea în locul spectacolului lumii.

(w882) 17 busoleDe la pustie, traseul ajunge la Lod, în Biserica Sfântului Gheorghe, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din regiune.

Coborârea către mormântul Sfântului Gheorghe devine o metaforă cinematografică a întâlnirii dintre fragilitatea umană și ideea biruinței spirituale asupra fricii.

Punctul culminant al documentarului este dedicat Muntelui Măslinilor și momentului Înălțării Domnului.

Înaintea acestui episod central, emisiunea explorează cele trei locuri pe care tradiția creștină le asociază cu prezența lui Hristos înainte de Înălțare, transformând itinerariul într-o adevărată hartă a memoriei sacre.

(w882) 12 busoleSunt prezentate atât locurile istorice și vestigiile bizantine și cruciate, cât și actuala Mănăstire Ortodoxă a Înălțării Domnului – Eleon, unul dintre cele mai importante centre spirituale ortodoxe din Ierusalim.

(w882) 1 busolă /Atmosfera liturgică, arhitectura, mărturiile maicilor și perspectiva panoramică asupra Cetății Sfinte construiesc finalul unei experiențe care depășește granițele unui simplu documentar de televiziune.

„A Cincea Evanghelie” propune publicului o abordare cinematografică în care istoria, arheologia, teologia și emoția vizuală se întâlnesc într-un singur discurs narativ.

Nu este doar o prezentare a unor locuri sfinte, ci o reflecție despre memorie, credință și nevoia omului contemporan de a redescoperi sensul profund al tăcerii.

Pentru că, uneori, cele mai importante răspunsuri nu se află în zgomotul lumii moderne, ci în liniștea unei grote, în umbra unui măslin sau în urma unui pas păstrat în piatră de aproape două mii de ani.

A "Cincea Evanghelie" o călătorie despre locurile unde cerul și pământul continuă să se întâlnească.

Producător Elena Dinu
Sursa foto: Elena Dinu
