loader
Foto

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit

publicat: Luni, 06 Aprilie 2026

Starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu s-a agravat critic în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, determinând transferul de urgență al acestuia de la secția de Cardiologie la cea de Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București.

 

Potrivit comunicatului oficial emis de unitatea medicală, decizia a fost luată după ce tehnicianul a prezentat aritmii cardiace severe care nu au mai răspuns la tratamentul convențional. Informațiile furnizate de reprezentanții Federației Române de Fotbal indică faptul că antrenorul, în vârstă de 80 de ani, se află în prezent în comă indusă și este conectat la aparate pentru susținerea funcțiilor vitale.

Degradarea stării de sănătate a reputatului antrenor a survenit pe fondul unui infarct miocardic acut suferit vineri dimineață, după ce acesta fusese deja internat în urma unui episod de rău subit manifestat în timpul unei ședințe tehnice a echipei naționale. Evenimentele medicale s-au declanșat într-un context marcat de o puternică tensiune emoțională, cauzată de ratarea calificării României la Cupa Mondială 2026 în urma eșecului suferit în fața reprezentativei Turciei. Deși Federația Română de Fotbal anunțase oficial încheierea mandatului său de selecționer cu intenția de a-l coopta într-un nou rol administrativ, prioritatea actuală s-a mutat exclusiv asupra luptei pentru supraviețuire.

Lumea fotbalului a reacționat cu profundă emoție la aflarea veștilor despre cel care a construit o carieră excepțională de peste patru decenii, marcând succese istorice la nivel de club și echipe naționale. Jucătorii primei reprezentative au transmis mesaje de solidaritate, subliniind că miza sportivă pălește în fața acestei încercări umane. În timp ce autoritățile medicale și oficialii guvernamentali evită formularea unui prognostic, monitorizarea rămâne constantă, spitalul făcând un apel public la respectarea intimității și demnității pacientului în acest moment de maximă vulnerabilitate.

 

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

Tag-uri: Mircea Lucescu, Mircea Lucescu ATI, TVR INFO

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate