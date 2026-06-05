TVR Cultural aduce Bucharest Design Festival pe micile ecrane: patru ediții speciale dedicate creativității contemporane

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Din 7 iunie, în fiecare duminică, de la ora 18:30, TVR Cultural difuzează o serie de emisiuni prezentate de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, care aduc în prim-plan personalități marcante ale designului, arhitecturii și artei contemporane reunite sub umbrela Bucharest Design Festival.

TVR Cultural invită telespectatorii într-o incursiune amplă în universul creativității contemporane, printr-o serie de patru ediții speciale dedicate Bucharest Design Festival, cel mai nou și mai amplu proiect care reunește sub aceeași umbrelă marile inițiative ale industriilor creative românești.

Realizată de Larisa Avram și filmată în spațiul creativ DeGalben din Piața Amzei, seria va fi difuzată în fiecare duminică, de la ora 18:30. Programul este prezentat de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendél.

„Prima ediție a Bucharest Design Festival marchează un moment important pentru scena culturală și creativă din România, iar pentru mine este o bucurie să realizez, alături de colegul meu, Kyrie Mendél, seria de interviuri difuzată de TVR Cultural și dedicată acestui proiect care aduce împreună idei, oameni și perspective dintre cele mai diverse.

Bucharest Design Festival este mai mult decât un eveniment dedicat designului: este o platformă de dialog între arhitectură, artă și societate, un spațiu în care creativitatea și inovația se întâlnesc firesc. Prin această serie de interviuri, ne dorim să dezvăluim publicului poveștile și viziunile celor care contribuie la dezvoltarea unei comunități culturale vii și dinamice. Astfel de inițiative sunt esențiale pentru viața culturală a orașului, deoarece stimulează inspirația, dialogul și deschiderea către noi forme de expresie. Sunt convins că aceste întâlniri le vor oferi telespectatorilor Televiziunii Române conversații valoroase și perspective care merită descoperite”, spune Bogdan Stănescu.

Personalități de prim-plan în prima ediție

Prima ediție, difuzată duminică, 7 iunie, de la ora 18:30, la TVR Cultural, îi aduce în fața publicului pe Andrei Borțun, președintele Fundației The Institute și inițiatorul Bucharest Design Festival, pe istoricul de artă și curatorul Erwin Kessler, director general al Muzeului Național de Artă al României, precum și pe artistul Dan Perjovschi, una dintre cele mai importante voci ale artei contemporane românești.

„Ce îmi place la Bucharest Design Festival este faptul că reușește să aducă în aceeași conversație oameni din domenii foarte diferite, dar și persoane care poate nu au avut până acum un contact direct cu lumea designului. De fiecare dată descopăr că discuțiile pornesc de la arhitectură, obiecte sau spații și ajung, de fapt, la felul în care trăim și interacționăm cu orașul din jurul nostru.

Festivalul creează un cadru deschis, în care ideile circulă firesc și în care designul devine un subiect accesibil tuturor. Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poate face un eveniment cultural”, spune Kyrie Mendél.

Inaugurat pe 20 mai, Bucharest Design Festival marchează o nouă etapă în dezvoltarea ecosistemului creativ din România. Organizat de Fundația The Institute, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, festivalul explorează relația dintre design, oraș și comunitate, reunind, timp de o lună, profesioniști, artiști, organizații culturale și publicul larg într-un program desfășurat în zece clădiri emblematice și peste 150 de locații din Capitală.

Andrei Borțun: „Nu construim doar festivaluri, ci structuri durabile”

Invitat în prima ediție, Andrei Borțun vorbește despre filosofia care a stat la baza proiectelor dezvoltate de The Institute și despre modul în care acestea au contribuit la transformarea peisajului cultural și civic românesc.

„De mai bine de două decenii construim, alături de echipa The Institute, structuri durabile, nu doar ediții de festival. Fie că vorbim despre DIPLOMA, care a oferit o scenă națională noii generații de artiști, despre Romanian Design Week, care a redefinit percepția asupra designului în România, sau despre Gala Societății Civile, care a profesionalizat relația dintre public și ONG-uri, toate aceste proiecte au schimbat sectoare întregi din peisajul cultural și civic al țării. Astăzi, le reunim sub aceeași umbrelă: Bucharest Design Festival”, explică Andrei Borțun.

Dialogul din prima ediție este completat de Erwin Kessler, istoric de artă, curator și director general al Muzeului Național de Artă al României, instituție care găzduiește expoziția BDF Young, dedicată noii generații de creativi.

Cu o activitate academică și curatorială recunoscută internațional, Kessler oferă o perspectivă asupra relației dintre patrimoniu, educația artistică și noile forme de expresie vizuală.

Alături de el, Dan Perjovschi vorbește despre rolul artei ca instrument de reflecție și comentariu social. Artistul participă la festival prin mai multe proiecte și expoziții, între care BDF Highlights, găzduită de Muzeul Național Cotroceni, expoziția „Dan Perjovschi x Comme des Garçons: A Story About a Collaboration” și retrospectiva „DRAFT pentru o retrospectivă comună”, realizată împreună cu Lia Perjovschi.

Arhitectură, obiect și experiență: noile direcții ale designului românesc

Cea de-a doua ediție a seriei îi aduce în prim-plan pe Attila Kim, Bogdan Ciocodeică și Mihnea Ghilduș, trei creatori care contribuie la consolidarea reputației designului românesc pe plan internațional.

Attila Kim, unul dintre cei mai premiați arhitecți români ai ultimelor decenii și fost comisar al României la Bienala de Arhitectură de la Veneția, semnează designul expozițiilor BDF Highlights și BDF Professional – Local.

Bogdan Ciocodeică, cunoscut pentru abordarea sa de „minimalism eclectic”, prezintă expoziția „Matter Over Data”, un proiect care explorează relația dintre experiența fizică, materialitate și lumea digitală.

Mihnea Ghilduș, fondatorul platformei Dizainăr și unul dintre cei mai activi promotori ai designului românesc contemporan, curatoriază expoziția „Romanian Design Brands. Objects of Romanian Design”, dedicată obiectelor create și produse în România.

Un festival care conectează întregul oraș

Bucharest Design Festival reunește șase mari categorii de proiecte – BDF Highlights, BDF Professional, BDF Young, BDF Communities, BDF Satellites și BDF GO! – construind un traseu cultural care transformă Bucureștiul într-o platformă deschisă pentru dialog, inovație și creativitate.

Prin expoziții, intervenții urbane, proiecte educaționale, comunități creative și peste 150 de spații participante, festivalul oferă o imagine amplă asupra modului în care designul poate influența viața orașului și a oamenilor săi.

Seria specială realizată de TVR Cultural își propune să aducă aceste idei mai aproape de public, oferind acces la dialoguri relevante cu personalitățile care modelează prezentul și viitorul industriilor creative din România.