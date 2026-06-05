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Final de sezon „Ediţie limitată”, cu un interviu esențial. Sâmbătă, la TVR Cultural

publicat: Vineri, 05 Iunie 2026

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Una dintre cele mai sclipitoare şi analitice minți ale României, publicistul, profesorul și doctorul în filosofie Mihnea Măruţă este invitatul lui Marius Constantinescu, sâmbătă, 6 iunie, la TVR Cultural, în ultima ediţie a sezonului „Ediţie limitată”. Urmărim ediţia de la ora 12.00.

 

Marius Constantinescu
O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii sau muzee, Marius Constantinescu este o voce carismatică a lumii culturale. Realizator şi prezentator de emisiuni de radio şi TV, Marius semnează editoriale de art & lifestyle, este MC pentru evenimente culturale de anvergură și susține cursuri și ateliere de perfecționare.
Ediţie limitată
De la literatură la muzică, de la cinematografie la design, „Ediție limitată”, emisiunea realizată şi prezentată de Marius Constantinescu, oferă publicului o serie de interviuri premium cu unii dintre cei mai importanți creatori ai momentului.

„Am fost fericit că una dintre cele mai sclipitoare şi analitice minți ale României, Mihnea Măruţă, a acceptat propunerea mea de a conversa”, mărturiseşte jurnalistul Marius Constantinescu, realizatorul seriei de emisiuni „Ediţie limitată”, de la TVR Cultural.

Sâmbătă de sâmbătă, Marius Constantinescu ne introduce într-un veritabil spectacol de idei, dialoguri memorabile cu personalităţi din întreaga sferă a artelor,  „Ediție limitată” fiind un spațiu de reflecție și conversație culturală fără granițe. „Ediție limitată” este o invitație la întâlniri de excepție, la descoperirea universurilor personale și profesionale ale celor care modelează cultura de azi.

Sâmbătă, 6 iunie, 12.00, la TVR Cultural, Marius Constantinescu ne propune 45 de minute de dialog despre cine suntem în oglinzile succesive ale social media, despre cum validarea unui grup de străini este cea mai mare cucerire a timpului contemporan şi despre ChatGPT, prietenul, companionul, profesorul, partenerul, terapeutul, duhovnicul nostru.

(w500) interviu M

La cea mai recentă ediție a Conferințelor „Despre lumea în care trăim”, organizate de Editura Humanitas, Mihnea Măruță a susținut o prelegere impresionantă despre viitorul omenirii modelat de AI. A fost punctul de plecare pentru discuția dintre Marius Constantinescu şi invitatul său, la fel ca şi volumul pe care l-a semnat, „Identitatea virtuală. Cum şi de ce ne transformă rețelele de socializare”.

(w500) Marius Con

De la literatură la muzică, de la cinematografie la design, „Ediție limitată”, emisiunea realizată şi prezentată de Marius Constantinescu, oferă publicului o serie de interviuri premium cu unii dintre cei mai importanți creatori ai momentului. Nu rataţi nici ultima ediţie a actualului sezon „Edişie limitată”, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 12.00, la TVR Cultural.

Sorin Estefan, managerul Operei Naţionale Române din Cluj Napoca, mezzosprana Judit Kutasi (Metropolitan Opera din New York, Opera din Paris, Bayerische Staatsoper din München, Arena din Verona sau Opera din San Francisco), violonista de renume mondial Anne-Sophy Mutter, faimosul pianist francez Jean-Yves Thibaudet, soprana americană Jennifer Holloway sunt doar câţiva dintre invitaţii lui Marius Constantinescu din acest sezon al emisiunii „Ediţie limitată”.

(w500) Marius Con

Mulţumirile realizatorului Marius Constantinescu merg către echipa cu care lucrează această emisiune la TVR Cultural: „La final de sezon, aceeaşi recunoştință fără fisură pentru mica noastră echipă - aceiaşi şi atât de buni: Dinu Margarint, director de imagine care face BBC şi din cel mai anost cadru, Cătălin Mindu, montaj de manual, Ana-Maria Plescan, redactor de o minuție şi o atenție de dat şi în jur şi Bianca Sărățeanu (cea fără social media), producătorul meu ex-tra-or-di-nar”.

Cu Marius Constantinescu ne vedem în acest weekend şi la Bookfest - Salonul Internațional de Carte.

foto: FB Marius Constantinescu

Tag-uri: dialoguri memorabile, Editie limitata, final de sezon, interviu, Marius Constantinescu, Mihnea Maruta, spectacol de idei, TVR Cultural

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