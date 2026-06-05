”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional

RECOMANDARI TVRI

Despre artă, vise și proiecte dedicate românilor din diaspora, într-un nou episod al emisiunii ”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional.

Bogdan Mustață este regizor de film. Și nu orice regizor de film, ci unul premiat cu ”Ursul de Aur” la Berlin.

Când a terminat facultatea, a vrut o schimbare - și a ales să plece din România. Nu într-unul dintre locurile vizate de majoritatea românilor, ci în zone exotice precum Vietnam și Dubai. Iar acolo a reușit să-și practice meseria – chiar dacă locurile de muncă pentru regizori și scenariști nu sunt pe toate drumurile.

Întoarcerea în țară a însemnat nu numai continuarea unei cariere începute sub cele mai bune auspicii, primirea unei distincții care a adus numele României pe buzele cinefililor - și nu numai – dar și bucuria de a vedea cum se dezvoltă noi generații de regizori și de a participa la proiecte ale Universității de Artă Teatrală și Cinematografică București dedicate, cu generozitate, românilor din diaspora.

Despre toate acestea, și încă ceva în plus, aflați dintr-un nou episod al emisiunii ”A doua emigrare”, difuzat în duminică 7 iunie de la ora 18:30, cu reluări în 8 iunie de la 02:.30 și 12:30, numai la TVR Internațional.

Realizator și producător: Aziza Micu

Sursa foto: capturi din emisiune

.