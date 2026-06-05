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Vara amintirilor: Voie bună cu Stela Popescu, la TVR 2

publicat: Vineri, 05 Iunie 2026

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Sub genericul „TVR 70”, la TVR 2 ne bucurăm să o revedem pe iubita actriţă Stela Popescu în scenete şi cuplete celebre realizate în anii '80. Duminică, 7 iunie, ora 13.00.

 

Actriţă colosală, a cărei carieră a fost strâns legată de TVR timp de mai mult de jumătate de veac, Stela Popescu rămâne alături de telespectatori prin momente nemuritoare, păstrate în Arhiva de Aur a TVR. Sub genericul „TVR 70”, telespectatorii regăsesc în grilele de programe ale Televiziunii Române nenumărate programe unice în piaţa de televiziune. Este şi cazul înregistărilor cu doamna comediei româneşti, actriţa Stela Popescu.

A fost una dintre cele mai iubite acriţe române de film, radio, revistă, teatru, televiziune, voce şi vodevil... şi a rămas în memoria publicului pentru realizarea unor cupluri artistice celebre alături de Ştefan Bănică (până la moartea acestuia) şi Alexandru Arşinel.

TVR 2 ne propune duminică, 7 iunie, să începem „Vara amintirilor” cu câteva înregistrări memorabile cu actriţa care s-a stins din viaţă în noiembrie 2017. De la ora 13.00, la TVR 2 o vedem din nou pe Stela Popescu alături de partenerii ei de scenă: Ştefan Bănică, Alexandru Arșinel, Nicu Constantin, în scenete şi cuplete celebre realizate în anii '80 de regizorii Mihai Maximilian, Octavian Sava, Dan Mihăescu și Grigore Pop.

Ne vom bucura să revedem cupletul ,,Stele de cinema", celebrele parodii: ,,Supercalifragelistic”, ,,Il Raffreddore". Cu Stela Popescu facem ,,Slalom printre personaje literare”, ne amuzăm cu ,,Dactilografa”, ,,Mireasa” sau ,,Fonofobia", scenete legendare irezistibile!

Stela Popescu (n. 21 decembrie 1935, Slobozia-Hodorogea, raionul Orhei, județul Orhei, România – d. 23 noiembrie 2017, București, România) şi-a început colaborarea cu Radioteleviziunea Română în anul 1963. Cariera sa  a continuat în Teatrul de Comedie şi Teatrul de Revistă, dar Televiziunea Română i-a rămas întotdeauna aproape. Mărturie stau înregistrările unice din arhivă – momente umoristice, programe de Revelion, varietăţi etc. Stela Popescu a prezentat prima ediţie a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur - 1968.

foto: Arhiva TVR

Tag-uri: comedie, cuplete, parodii, scenete legendare, Stela Popescu, TVR 2, TVR70, „Vara amintirilor”

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