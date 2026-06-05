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„Comorile neamului” – îndrăgite voci ale folclorului românesc, într-un concert ce onorează valorile strămoşeşti, la TVR 1

publicat: Vineri, 05 Iunie 2026

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Tradiția, portul popular și cântecul autentic românesc se întâlnesc într-un spectacol de excepție: „Comorile neamului”, un concert de muzică populară prezentat de Iuliana Tudor, dedicat valorilor neamului românesc și iubitorilor de folclor autentic. Prima parte o vedem duminică, 7 iunie, de la ora 21.30, la TVR 1.

 

Iuliana Tudor
Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

Evenimentul desfăşurat în această primăvară la Sala Palatului a adus pe scenă unii dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din toate zonele țării. Îi urmărim şi ne bucurăm de cântecul lor duminică seară, la ora 21.30, când TVR 1 difuezază prima parte a concertului „Comorile neamului”. Evenimentul este prezentat de Iuliana Tudor, iar regia artistică poartă semnătura Elisei Stan.

Artişti precum Angelica Stoican, Mioara Pitulice, Niculina Stoican, Ruxandra Pitulice, Gheorghe Rizea, Ion Paladi, Matilda Pascal Cojocăriţa sau Viorica Macovei dau girul generaţiei mai tinere pentru a duce mai departe comorile neamului. Distingându-se ca un boboc al cântecului românesc, la numai 12 ani, păstrătoare a tradiţiilor cu numereroase premii câştigate la concursurile naţionale de folclor, tânăra Natalia Popescu străluceşte alături de marile nume ale cântecului popular.

(w882) Comorile n

Pe aceeaşi scenă îi vom vedea, de asemenea, pe Adriana Stoican, Emilia Dorobanţu, Maria Ghinea, Grigore Gherman, Valentin Precup, Alin Gabriel Matei, Ana Maria Oprişan, Alina Moţi Drăghia, Marian Medregoniu, Nicuşor Iordan, Beatrice Băndoiu, Ilie Caras.

(w882) Comorile n

Invitaţii sunt acompaniaţi de Orchestra Lăutarii, sub bagheta magică a maestrului Nicolae Botgros, iar publicul va fi purtat prin toate regiunile istorice ale României, prin cântece de dor şi voie bună. Costumele populare autentice, dansurile tradiționale și orchestra live transformă evenimentul într-o adevărată sărbătoare a identității naționale.

Celebrăm împreună „Comorile neamului” – muzica, tradițiile și valorile care ne definesc – pe 7 iunie, dar şi în următoarele seri de duminică, de la ora 21.30, la TVR 1.

 

foto cover articol: Iuliana Tudor în rochia Ioanei Radu_foto Marius Bărăgan

Tag-uri: Comorile neamului, concert, folclor, Iuliana Tudor, TVR 1

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