Din subteranul istoriei, la lumina turismului: Renașterea din Banatul Montan, în documentarul „Anina şi Ciudanovița. După 20 de ani”, la „Dosar România”

PROMO TVR1

Cum au trecut Anina și Ciudanovița de la uraniu și huilă, la cel mai curat aer din România. Istoria dramatică a localităţilor din județul Caraş-Severin este surprinsă de jurnalistul Gabriel Geamănu în documentarul în premieră difuzat de TVR 1 marţi, 9 iunie, ora 21.00.

Dosar România O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

„În perioada comunistă, Caraș-Severin a fost unul dintre cele mai industrializate judeţe din România. De la siderurgie, la minerit, de la industria constructoare de maşini, la exploatarea lemnului, aproape tot puteai găsi în Caraş-Severin. Tot în acest judeţ se găsea cel mai bun uraniu din România, la Ciudanovița şi Lișava, iar cea mai bună huilă din România era extrasă la Mina Anina. În acest judeţ incredibil de frumos, economia a duduit, zeci de ani. După 1990, însă, aproape toată activitatea s-a năruit. Rând pe rând, oraşe cu tradiţie din judeţul Caraş-Severin au capotat, iar oamenii, ajunşi la disperare, au plecat - un fenomen dramatic ce a îngenunchiat comunităţi întregi”, ne expune Gabriel Geamănu situaţia găsită la faţa locului.

Ce a mai rămas din fostul Sanatoriu TBC Marila, Caras Severin_foto Dosar România

„La noi în oraş, mina de cărbune susţinea totul, dar, după 1990, au intervenit sindicatele, care şi-au făcut propria firmă şi vindeau cărbunele extras, în propriul folos. S-au căpătuit. Au fost nişte dosare deschise de autorităţi, dar degeaba”, declară Gheorghe Românu, primarul oraşului Anina în documentarul „Anina şi Ciudanovița - după 20 de ani”, pe care TVR 1 îl difuzează în premieră marţi, 9 iunie, ora 21.00, în noua ediţie „Dosar România”.

Anina, foto Dosar România

„În luna ianuarie 2006, un accident minier cu şapte morţi a determinat închiderea minei. Preşedintele de atunci al României, Traian Băsescu, a recomandat închiderea exploatării miniere: Luaţi măsuri, mina închisă, treceţi oamenii pe ordonanţă! Trebuie spus că, înainte de producerea catastrofei de la Mina Anina, minerii se plângeau de siguranţa în abataje, de lipsa materialelor etc.”, aduce mai departe detalii jurnalistul TVR.

Fosta mină de huilă Anina, CS_Dosar România

Fosta mină de huilă Anina, CS_foto Dosar România





După închiderea minei de huilă, totul s-a schimbat în oraşul din Banatul Montan. A fost un mare şoc pentru locuitorii superbului oraş Anina. Lichidatorul judiciar a tăiat tot, iar utilaje de sute de milioane de euro au dispărut. Astăzi, oraşul respiră, iar specialiştii spun că la Anina este cel mai curat aer din România. „Evident că turismul este şansa Aninei, nu vezi niciunde atâta frumuseţe la un loc”, e de părere Loredana Grădinaru, proprietara unei pensiuni din localitate. Iar Loredana Gradinaru ştie ce spune. A străbătut Nepalul, a mers pe Everest, urmează să mergă în Patagonia, în Ţara de Foc.

Anina, foto Dosar România

Nu departe de Anina, la Ciudanovița, o mică localitate de unde a fost extras uraniul, încă de pe vremea SOVROM-urilor (o asociere sovieto-română), aici au murit mulţi oameni. Cauza: munca grea în subteran, radiaţiile şi silicoza, o boală a plămânilor cauzată de praful din fronturile de lucru. Autorităţile au ascuns efectele radiaţiilor. Astăzi, autorităţile spun că nu mai există radiaţii decât în perimetrele miniere, acolo unde se extrăgea uraniul.

Fosta colonie de uraniu Ciudanoviţa din judeţul CS_foto Dosar Romania

„Noi monitorizăm permanent zona, nu mai există un pericol. Aceasta monitorizare e din anul 2019”. Problema este că nu există studii despre nivelul radiaţiilor înainte de 2019. Da, e târziu, foarte târziu”, declară Dan Miloș, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin.

Astăzi, localitatea Ciudanovița arată impecabil. Este o zonă de o frumuseţe rară, iar turismul ar fi o mare şansă pentru această aşezare din Banat. Primarul localităţii, Constantin Nebunu, este foarte hotărât să atragă mulţi oameni în zonă, chiar şi în fosta colonie: „Au fost câştigate fonduri europene de 13 milioane de euro până acum, iar pentru reabilitarea unor blocuri din fosta colonie minieră, vom mai atrage 30 de milioane. Avem solicitări pentru apartamentele de aici”, declară primarul Constantin Nebunu. Acesta organizează anual o întâlnire - „Ciudanovița în mişcare” - la care vin de oameni din toată România. Este o mare oportunitate de a fi vizibilă pentru această localitate atât de frumoasă.

Fosta colonie de uraniu Ciudanovita din judetul CS_foto Dosar România

Reporterul TVR Gabriel Geamănu a filmat la Ciudanovița, Oravița, Lișava şi Anina şi ne spune, la „Dosar România”, pe TVR 1, povestea celor două materii prime - uraniul şi huila -, atât de importante pentru orice economie din lume. Poate nu vor mai putea fi exploatate vreodată în Caraş-Severin, dar povestea lor nu trebuie uitată.

Monument mineresc în Anina_foto Dosar România

„După ani de chin, localităţile amintite încep să-şi revină. Iar viaţa localităţilor Anina şi Ciudanovița din judeţul Caraş-Severin continuă, nu se termină aici. Odată cu dispariţia mineritului în aceste zone, vieţile oamenilor s-au schimbat pentru totdeauna. Mulți au depins de această meserie grea, în subteran, în întuneric. Afară, la lumină, urmaşii acestor mineri vor povesti, când şi când, că înaintaşii lor n-au trudit degeaba”, concluzionează Gabriel Geamănu, realizatorul documentarului „Anina şi Ciudanovița. După 20 de ani”. Vedem filmul marţi seară, de la 21.00, la „Dosar România”, pe TVR 1.

Producător: Răzvan Butaru