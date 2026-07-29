Octavian Cotescu, în rolul maiorului Vigu, pus să rezolve misterul unei crime în filmul „Cercul magic”, la TVR 2

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Duminica filmului românesc, la TVR 2: „ Cercul magic”, producţie România 1 975, urmărește o investigație misterioasă, cu Octavian Cotescu, unul dintre cei mai iubiți actori de comedie și dramă ai „Generației de Aur”, în rolul principal. Urmărim filmul duminică, 2 august, ora 20.05.

Film românesc din 1975, regizat de David Reu (care înregistrează debutul regizoral în lungmetraje de ficțiune cu acest film), „Cercul magic” are un scenariu bazat pe romanul polițist omonim scris de Nicolae Mărgeanu. Actorii Octavian Cotescu, Constantin Codrescu, Olga Delia Mateescu, Mircea Anghelescu interpretează rolurile principale.

În timp ce primeşte sarcina de a rezolva misterul unei crime şi de a stabili dacă suspectul, pictorul Onu (Constantin Codrescu), este vinovat sau nu, maiorul Vigu (Octavian Cotescu) este apăsat de propriile îndoieli şi greşeli din trecut. Aceasta este, pe scurt, intriga filmului „Cercul magic”, pe care TVR 2 ne propune să îl vedem duminică, 2 august, începând cu ora 20.05, sub genericul „Duminica filmului românesc”.

Pe măsură ce Vigu sapă mai adânc, descoperă un adevăr neașteptat. Crimele nu au absolut nicio legătură cu prezentul sau cu sentimentele actuale ale victimelor. Mobilul crimelor ascunde, de fapt, secrete întunecate și acțiuni nerezolvate din trecutul atacatorilor, creând un „cerc magic” al vinovăției din care nimeni nu poate scăpa. Dincolo de indicii, maiorul Vigu duce o luptă cu propria conștiință, fiind măcinat de îndoieli și de greșelile din propria sa viață.

„Întâi, două crime care încep prin a se arăta încărcate de motive personale, încurcate și verosimile toate. Apoi (dezpăcălire de un tip foarte neobișnuit) aflăm că nici una din cele două crime nu avea vreo legătură cât de mică cu viața personală, cu sentimentele, cu biografia actuală a victimelor, ci cu trecutul vinovaților. Așadar, interes mare pentru două crime fără conținut; din contră, și lipsă de apăsare asupra crimei cu conținut afectiv bogat, dar care are permanentă rezonanță în conștiința spectatorilor. Toate acestea sunt, în genul filmului polițist, lucruri care ies din comun”, nota D. I. Suchianu în „România literară”, 1975.

Coloana sonoră a filmului include piese interpretate de formația „Sfinx”, Dida Drăgan și Dan Aldea, pe versuri de Nina Cassian.

Deși în „Cercul magic” joacă un rol serios de anchetator, publicul larg își amintește de Octavian Cotescu mai ales din comedii antologice: Operațiunea Monstrul (1976) unde îl joacă pe Eugen, un funcționar care pleacă la o partidă de pescuit plină de peripeții alături de Toma Caragiu și Marin Moraru; Buletin de București (1982) şi Căsătorie cu repetiție (1985), unde interpretează magistral rolul lui Costică Popescu, un tată de provincie dornic să își vadă fata aranjată la Capitală; Secretul lui Bachus (1984), unde Cotescu face parte dintr-o distribuție de excepție alături de Ștefan Mihăilescu-Brăila și Dem Rădulescu; Atunci i-am condamnat pe toți la moarte (1972), dramă istorică profundă regizată de Sergiu Nicolaescu, unde joacă alături de Amza Pellea; Păcală (1974), o altă comedie clasică în care Cotescu interpretează un perceptor de taxe păcălit de faimosul personaj popular.

Cunoscut ca un om modest și un profesor universitar riguros, care vorbea rar în presă despre interpretările sale individuale, preferând să lase personajele să vorbească de pe ecran, Octavian Cotescu a făcut mărturisiri despre despre ce înseamnă, în viziunea sa, să fii un mare actor de film: „...un actor foarte bogat, foarte surprinzător, care în faţa camerei de luat vederi să ştie să se elibereze de toată ştiinţa pe care o are despre meserie şi să creeze o senzaţie de adevăr care mă invită, ca spectator, să gândesc alături de el şi să particip la concluzii în legătură cu destinul personajului”.

Dar dacă vrem să vedem ce înseamnă un mare actor, îl urmărim pe Octavian Cotescu la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2, pe 2 august de la 20.05, în filmul

„Cercul magic”

Regia: David Reu

Cu: Octavian Cotescu, Constantin Codrescu, Olga Delia Mateescu

foto: capturi film, Teatru TVR