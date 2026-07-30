Protest de amploare al fermierilor în Capitală

TVRINFO

Peste cinci mii de fermieri din întreaga țară participă la o acțiune de protest de proporții în București, solicitând deblocarea urgentă a exporturilor de ovine vii și măsuri concrete pentru redresarea unui sector grav afectat de restricțiile sanitar-veterinare.

Manifestația a debutat în fața sediului Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, unde spiritele s-au încins în momentul în care oierii au încercat să pătrundă în clădire. Jandarmii au intervenit folosind substanțe lacrimogene pentru a restabili ordinea, iar reprezentanții protestatarilor au susținut că printre participanți s-ar fi infiltrat persoane cu rol de instigare, cerând identificarea acestora de către forțele de ordine.

Principala nemulțumire a crescătorilor de animale vizează gestionarea epidemiei de pesta micilor rumegătoare și menținerea carantinei la nivel național. Regimul de restricții, instaurat inițial la începutul lunii iulie din cauza apariției primelor focare, a impus interdicții severe privind circulația și pășunatul animalelor. Identificarea recentă a unor noi focare a determinat autoritățile să ia în calcul prelungirea măsurilor restrictive cu încă o lună, situație ce adâncește blocajul economic din sectorul zootehnic și alimentează solicitările protestatarilor privind demisia conducerii instituției sanitar-veterinare.

Procesul de reluare a comerțului exterior depinde de aprobările europene și de implementarea unor noi strategii sanitare. Autoritățile analizează posibilitatea permiterii imunizării efectivelor din anumite zone administrative, măsură menită să creeze perimetre sigure de unde animalele să poată fi destinate exportului. Totuși, aplicarea acestei soluții de compromis și ridicarea treptată a barierelor comerciale necesită avizul formal al Comisiei Europene, procedură de durată ce menține incertitudinea în rândul producătorilor autohtoni.

Programul acțiunilor de stradă include o deplasare în marș către Palatul Victoria, unde manifestanții intenționează să își continue protestul și să solicite intervenția directă a Executivului. Tensiunile din Capitală reflectă o criză profundă din agricultura națională, în care pierderile financiare cauzate de stoparea livrărilor externe pun în pericol sustenabilitatea fermelor și impun identificarea rapidă a unui echilibru între exigențele de siguranță alimentară și protejarea viabilității economice a crescătorilor de ovine.

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