loader
Foto

Protest de amploare al fermierilor în Capitală

publicat: Joi, 30 Iulie 2026
 TVRINFO 

Peste cinci mii de fermieri din întreaga țară participă la o acțiune de protest de proporții în București, solicitând deblocarea urgentă a exporturilor de ovine vii și măsuri concrete pentru redresarea unui sector grav afectat de restricțiile sanitar-veterinare.

 

Manifestația a debutat în fața sediului Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, unde spiritele s-au încins în momentul în care oierii au încercat să pătrundă în clădire. Jandarmii au intervenit folosind substanțe lacrimogene pentru a restabili ordinea, iar reprezentanții protestatarilor au susținut că printre participanți s-ar fi infiltrat persoane cu rol de instigare, cerând identificarea acestora de către forțele de ordine.

Principala nemulțumire a crescătorilor de animale vizează gestionarea epidemiei de pesta micilor rumegătoare și menținerea carantinei la nivel național. Regimul de restricții, instaurat inițial la începutul lunii iulie din cauza apariției primelor focare, a impus interdicții severe privind circulația și pășunatul animalelor. Identificarea recentă a unor noi focare a determinat autoritățile să ia în calcul prelungirea măsurilor restrictive cu încă o lună, situație ce adâncește blocajul economic din sectorul zootehnic și alimentează solicitările protestatarilor privind demisia conducerii instituției sanitar-veterinare.

Procesul de reluare a comerțului exterior depinde de aprobările europene și de implementarea unor noi strategii sanitare. Autoritățile analizează posibilitatea permiterii imunizării efectivelor din anumite zone administrative, măsură menită să creeze perimetre sigure de unde animalele să poată fi destinate exportului. Totuși, aplicarea acestei soluții de compromis și ridicarea treptată a barierelor comerciale necesită avizul formal al Comisiei Europene, procedură de durată ce menține incertitudinea în rândul producătorilor autohtoni.

Programul acțiunilor de stradă include o deplasare în marș către Palatul Victoria, unde manifestanții intenționează să își continue protestul și să solicite intervenția directă a Executivului. Tensiunile din Capitală reflectă o criză profundă din agricultura națională, în care pierderile financiare cauzate de stoparea livrărilor externe pun în pericol sustenabilitatea fermelor și impun identificarea rapidă a unui echilibru între exigențele de siguranță alimentară și protejarea viabilității economice a crescătorilor de ovine.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: carantina pesta, carantina peste oi capre, epidemie oi, export capre, export oi, gaze lacrimogene, imbranceli oieri jandarmi, pestă, pesta mici rumegatoare, pesta micilor rumegatoare, pesta oi si capre, pesta ovina, protest oieri, Romania pesta

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

30 Iulie, 12:58

Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la Sistemul Energetic Național

30 Iulie, 12:50

Descoperire după topirea ghețarilor: animale necunoscute, găsite în Antarctica

30 Iulie, 12:32

Bilanțul cutremurului din Japonia a ajuns la 28 de morți

30 Iulie, 11:20

Ministerul Apărării a recepționat primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Protest de amploare al fermierilor în Capitală

  TVRINFO     TVRINFO 

Protest de amploare al fermierilor în Capitală

Peste cinci mii de fermieri din întreaga țară participă la o acțiune de protest de proporții în București, solicitând deblocarea urgentă a ...

Visul începe la „Vedeta Familiei”! Au început înscrierile pentru sezonul 9

  PROMO     TVR1   TVR2   TVR3 

Visul începe la „Vedeta Familiei”! Au început înscrierile pentru sezonul 9

Emisiunea „Vedeta Familiei” deschide oficial înscrierile pentru sezonul al 9-lea și caută copiii talentați care iubesc muzica și visează să urce ...

Octavian Cotescu, în rolul maiorului Vigu, pus să rezolve misterul unei crime în filmul „Cercul magic”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Octavian Cotescu, în rolul maiorului Vigu, pus să rezolve misterul unei crime în filmul „Cercul magic”, la TVR 2

Duminica filmului românesc, la TVR 2: „ Cercul magic”, producţie România 1 975, urmărește o investigație misterioasă, cu Octavian Cotescu, ...

„Brazilia – întoarcerea la pădure”: salvarea vine din înţelepciunea veche, în documentarul 360°GEO de la TVR 2

  FILM     TVR2 

„Brazilia – întoarcerea la pădure”: salvarea vine din înţelepciunea veche, în documentarul 360°GEO de la TVR 2

Pădurea tropicală amazoniană este cea mai mare de pe planetă. În Brazilia, localnicii redescoperă bogăţia care-i înconjoară. Întoarcerea la ...

România, pe primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, conform estimărilor OMS

  TVRINFO     TVRINFO 

România, pe primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, conform estimărilor OMS

România înregistrează cel mai ridicat nivel al consumului de alcool la nivel mondial, potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a ...

Tenis internațional la Târgu Mureș! TVR Sport transmite finalele AXERIA Open WTA 125

  TVRSPORT     TVRCLUJ   TVRSPORT 

Tenis internațional la Târgu Mureș! TVR Sport transmite finalele AXERIA Open WTA 125

E singura competiție de tenis WTA 125 desfășurată în România în acest an, iar cele mai importante meciuri le vedem la TVR Sport duminică, 2 ...

TVR Sport transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese

  TVRSPORT     TVRSPORT 

TVR Sport transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese

România atacă medaliile continentale la Varese, într-o competiție care reprezintă și ultimul mare test înaintea Campionatelor Mondiale de la ...

Să fim salvatori!

  RECOMANDARI     TVRI 

Să fim salvatori!

"Un doctor pentru dumneavoastră", vă invită să urmăriți o ediție de colecție, sâmbătă, 1 august, de la ora 12:00, la TVR Internațional și TVR+, ...

TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi

  RECOMANDARI     TVR2 

TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi "Drag de România mea!"

Sezonul 17 "Drag de România mea!" e aproape deja!  Paul Surugiu Fuego promite o toamnă memorabilă, plină de momente unice și exclusivități.

Virtuozitate și sonorităţi populare surprinzătoare, în a doua ediţie „best of” din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” - duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Virtuozitate și sonorităţi populare surprinzătoare, în a doua ediţie „best of” din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” - duminică, la TVR 1

Tradiția, virtuozitatea și emoția pură a folclorului românesc revin la TVR 1 într-o selecție de colecție a celor mai aplaudate recitaluri din ...

Criză acută în sistemul public: Grevă generală în sute de spitale și consultări de urgență la Palatul Cotroceni

  TVRINFO     TVRINFO 

Criză acută în sistemul public: Grevă generală în sute de spitale și consultări de urgență la Palatul Cotroceni

Prototipul noii Legi a salarizării unitare a declanșat un val de proteste masive în sectorul bugetar, culminând cu intrarea în grevă generală a ...

Primul Palme d'Or al lui Emir Kusturica este „Filmul de artă” de duminică, la TVR 2

  FILM     TVR2 

Primul Palme d'Or al lui Emir Kusturica este „Filmul de artă” de duminică, la TVR 2

Pe 2 august, de la ora 22.00, ne conectăm la atmosfera sumbră a Iugoslaviei anilor 1950 prin ochii unui băieţel de şase ani, în drama „Tata în ...

Cum ar fi „Vacanţa în casa din Franţa”? Ne facem o idee urmărind documentarul la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum ar fi „Vacanţa în casa din Franţa”? Ne facem o idee urmărind documentarul la TVR 1

Cine n-a visat să aibă un mic colţ de paradis unde să fugă în week-end sau în vacanţe? Mulţi francezi transformă case vechi în reşedinţe ...

Inițiative pentru evitarea traumatismelor craniene în fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Inițiative pentru evitarea traumatismelor craniene în fotbal

Clubul italian Como, din Serie A, a lansat o inițiativă de pionierat în cadrul academiei sale de tineret, implementând o strategie menită să ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Impact Global": România, una dintre țintele de atac ale Rusiei? | VIDEO

Contextul geopolitic actual este marcat de o escaladare fără precedent a tensiunilor, având ca punct central conflictul ruso-ucrainean, dar cu ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate