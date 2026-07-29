loader
Foto

Galerie foto

Visul începe la „Vedeta Familiei”! Au început înscrierile pentru sezonul 9

publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026

PROMO  TVR1   TVR2   TVR3 

Emisiunea „Vedeta Familiei” deschide oficial înscrierile pentru sezonul al 9-lea și caută copiii talentați care iubesc muzica și visează să urce pe scenă. De-a lungul anilor, formatul a devenit unul dintre cele mai îndrăgite proiecte TV dedicate micilor artiști, oferind copiilor un spațiu în care pot fi văzuți, apreciați și sprijiniți în drumul lor artistic.

 

Castingul are loc în perioada 1–15 august, iar părinții sunt invitați să trimită o filmare demo în care copilul cântă a cappella, fără negativ și fără efecte, astfel încât vocea să fie redată cât mai natural și mai clar. Organizatorii subliniază că nu este nevoie de o filmare profesională, ci doar de o înregistrare în care se poate observa autenticitatea interpretării, expresivitatea și bucuria reală de a cânta.

(w882)

La casting pot participa copii cu vârsta maximă de 10 ani împliniți în acest an, criteriu care asigură continuitatea conceptului și menține specificul emisiunii, dedicată celor mai mici talente. Împreună cu materialul video trebuie trimise și datele de contact ale părinților – nume, număr de telefon și adresă de e-mail –, precum și datele profesorului de canto, pentru a facilita comunicarea și eventualele etape ulterioare ale selecției.

De-a lungul celor opt sezoane precedente, „Vedeta Familiei” a reușit să aducă în fața publicului copii care au impresionat prin sensibilitate, tehnică vocală și carismă, iar noul sezon își propune să continue această tradiție, descoperind noi voci care pot emoționa și inspira.

(w882) Vedeta fa

Înscrierile se fac prin trimiterea materialelor pe WhatsApp, la nr. de telefon 0735 390 968, în perioada 1–15 august 2026.

Sezonul 9 promite momente memorabile, povești emoționante și apariții care vor cuceri publicul, iar castingul reprezintă primul pas pentru micii artiști care vor să devină parte din această aventură muzicală.

Mult succes tuturor vedetelor familiei!

Tag-uri: Andreea Balan, Aurelian Temisan, Bibi, Catalin Neamtu, concurs, Crina Mardare, Elena Gheorghe, Florina Constantinescu, muzică, Radu Banica, Sanda Ladosi, Vedeta familiei

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Visul începe la „Vedeta Familiei”! Au început înscrierile pentru sezonul 9

  PROMO     TVR1   TVR2   TVR3 

Visul începe la „Vedeta Familiei”! Au început înscrierile pentru sezonul 9

Emisiunea „Vedeta Familiei” deschide oficial înscrierile pentru sezonul al 9-lea și caută copiii talentați care iubesc muzica și visează să urce ...

Octavian Cotescu, în rolul maiorului Vigu, pus să rezolve misterul unei crime în filmul „Cercul magic”, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Octavian Cotescu, în rolul maiorului Vigu, pus să rezolve misterul unei crime în filmul „Cercul magic”, la TVR 2

Duminica filmului românesc, la TVR 2: „ Cercul magic”, producţie România 1 975, urmărește o investigație misterioasă, cu Octavian Cotescu, ...

„Brazilia – întoarcerea la pădure”: salvarea vine din înţelepciunea veche, în documentarul 360°GEO de la TVR 2

  FILM     TVR2 

„Brazilia – întoarcerea la pădure”: salvarea vine din înţelepciunea veche, în documentarul 360°GEO de la TVR 2

Pădurea tropicală amazoniană este cea mai mare de pe planetă. În Brazilia, localnicii redescoperă bogăţia care-i înconjoară. Întoarcerea la ...

România, pe primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, conform estimărilor OMS

  TVRINFO     TVRINFO 

România, pe primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, conform estimărilor OMS

România înregistrează cel mai ridicat nivel al consumului de alcool la nivel mondial, potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a ...

Tenis internațional la Târgu Mureș! TVR Sport transmite finalele AXERIA Open WTA 125

  TVRSPORT     TVRCLUJ   TVRSPORT 

Tenis internațional la Târgu Mureș! TVR Sport transmite finalele AXERIA Open WTA 125

E singura competiție de tenis WTA 125 desfășurată în România în acest an, iar cele mai importante meciuri le vedem la TVR Sport duminică, 2 ...

TVR Sport transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese

  TVRSPORT     TVRSPORT 

TVR Sport transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese

România atacă medaliile continentale la Varese, într-o competiție care reprezintă și ultimul mare test înaintea Campionatelor Mondiale de la ...

Să fim salvatori!

  RECOMANDARI     TVRI 

Să fim salvatori!

"Un doctor pentru dumneavoastră", vă invită să urmăriți o ediție de colecție, sâmbătă, 1 august, de la ora 12:00, la TVR Internațional și TVR+, ...

TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi

  RECOMANDARI     TVR2 

TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi "Drag de România mea!"

Sezonul 17 "Drag de România mea!" e aproape deja!  Paul Surugiu Fuego promite o toamnă memorabilă, plină de momente unice și exclusivități.

Virtuozitate și sonorităţi populare surprinzătoare, în a doua ediţie „best of” din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” - duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Virtuozitate și sonorităţi populare surprinzătoare, în a doua ediţie „best of” din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” - duminică, la TVR 1

Tradiția, virtuozitatea și emoția pură a folclorului românesc revin la TVR 1 într-o selecție de colecție a celor mai aplaudate recitaluri din ...

Criză acută în sistemul public: Grevă generală în sute de spitale și consultări de urgență la Palatul Cotroceni

  TVRINFO     TVRINFO 

Criză acută în sistemul public: Grevă generală în sute de spitale și consultări de urgență la Palatul Cotroceni

Prototipul noii Legi a salarizării unitare a declanșat un val de proteste masive în sectorul bugetar, culminând cu intrarea în grevă generală a ...

Primul Palme d'Or al lui Emir Kusturica este „Filmul de artă” de duminică, la TVR 2

  FILM     TVR2 

Primul Palme d'Or al lui Emir Kusturica este „Filmul de artă” de duminică, la TVR 2

Pe 2 august, de la ora 22.00, ne conectăm la atmosfera sumbră a Iugoslaviei anilor 1950 prin ochii unui băieţel de şase ani, în drama „Tata în ...

Cum ar fi „Vacanţa în casa din Franţa”? Ne facem o idee urmărind documentarul la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum ar fi „Vacanţa în casa din Franţa”? Ne facem o idee urmărind documentarul la TVR 1

Cine n-a visat să aibă un mic colţ de paradis unde să fugă în week-end sau în vacanţe? Mulţi francezi transformă case vechi în reşedinţe ...

Inițiative pentru evitarea traumatismelor craniene în fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Inițiative pentru evitarea traumatismelor craniene în fotbal

Clubul italian Como, din Serie A, a lansat o inițiativă de pionierat în cadrul academiei sale de tineret, implementând o strategie menită să ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Impact Global": România, una dintre țintele de atac ale Rusiei? | VIDEO

Contextul geopolitic actual este marcat de o escaladare fără precedent a tensiunilor, având ca punct central conflictul ruso-ucrainean, dar cu ...

Angajările din sănătate vor fi deblocate

  TVRINFO     TVRINFO 

Angajările din sănătate vor fi deblocate

Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a adoptat un raport favorabil, cu majoritate de voturi, asupra proiectului de lege vizând reforma în ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate