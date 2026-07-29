Visul începe la „Vedeta Familiei”! Au început înscrierile pentru sezonul 9

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Emisiunea „Vedeta Familiei” deschide oficial înscrierile pentru sezonul al 9-lea și caută copiii talentați care iubesc muzica și visează să urce pe scenă. De-a lungul anilor, formatul a devenit unul dintre cele mai îndrăgite proiecte TV dedicate micilor artiști, oferind copiilor un spațiu în care pot fi văzuți, apreciați și sprijiniți în drumul lor artistic.

Castingul are loc în perioada 1–15 august, iar părinții sunt invitați să trimită o filmare demo în care copilul cântă a cappella, fără negativ și fără efecte, astfel încât vocea să fie redată cât mai natural și mai clar. Organizatorii subliniază că nu este nevoie de o filmare profesională, ci doar de o înregistrare în care se poate observa autenticitatea interpretării, expresivitatea și bucuria reală de a cânta.

La casting pot participa copii cu vârsta maximă de 10 ani împliniți în acest an, criteriu care asigură continuitatea conceptului și menține specificul emisiunii, dedicată celor mai mici talente. Împreună cu materialul video trebuie trimise și datele de contact ale părinților – nume, număr de telefon și adresă de e-mail –, precum și datele profesorului de canto, pentru a facilita comunicarea și eventualele etape ulterioare ale selecției.

De-a lungul celor opt sezoane precedente, „Vedeta Familiei” a reușit să aducă în fața publicului copii care au impresionat prin sensibilitate, tehnică vocală și carismă, iar noul sezon își propune să continue această tradiție, descoperind noi voci care pot emoționa și inspira.

Înscrierile se fac prin trimiterea materialelor pe WhatsApp, la nr. de telefon 0735 390 968, în perioada 1–15 august 2026.

Sezonul 9 promite momente memorabile, povești emoționante și apariții care vor cuceri publicul, iar castingul reprezintă primul pas pentru micii artiști care vor să devină parte din această aventură muzicală.

Mult succes tuturor vedetelor familiei!