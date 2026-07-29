România, pe primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, conform estimărilor OMS

TVRINFO

România înregistrează cel mai ridicat nivel al consumului de alcool la nivel mondial, potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății.

Estimările arată că fiecare locuitor cu vârsta de cel puțin 15 ani consumă anual echivalentul a 17,1 litri de alcool pur, o valoare medie ce include atât vânzările oficiale, cât și producția individuală neînregistrată. Această cantitate este echivalentă cu un consum mediu zilnic de aproape două beri pentru fiecare persoană, plasând țara noastră înaintea altor state din Europa Centrală și de Est.

Efectele acestui nivel ridicat de consum depășesc sfera sănătății individuale și generează consecințe sociale și economice grave. Alcoolul este un factor cauzal direct în declanșarea a peste două sute de boli grave, de la afecțiuni hepatice și oncologice până la tulburări psihice. O atenție deosebită este acordată debutului timpuriu al consumului în rândul adolescenților, fenomen asociat cu o probabilitate crescută de dezvoltare a dependenței la vârsta adultă și cu o serie de probleme comportamentale sau școlare.

Din perspectivă economică, impactul financiar asupra sistemului public de sănătate este semnificativ, cheltuielile pentru tratarea afecțiunilor și accidentelor provocate de alcool reprezentând un procent important din bugetul medical. În plus, scăderea productivității muncii și diminuarea forței active amenință să reducă Produsul Intern Brut al țării pe termen lung. În acest context alarmant, experții recomandă adoptarea unor măsuri urgente de intervenție focusate pe prevenție, înăsprirea reglementărilor privind accesul tinerilor la băuturi alcoolice și controlul strict al publicității de profil.

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