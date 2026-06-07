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Bilet de ieșire din comunism”. Interviu cu jurnalistul Petre Mihai Băcanu, duminică, 7 iunie, ora 17:00, la TVR Cultural

publicat: Duminică, 07 Iunie 2026

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Duminică, 7 iunie, de la ora 17:00, la TVR Cultural, la Omul și timpul, jurnalistul Rafael Udriște îl are invitat pe cunoscutul om de presă Petre Mihai Băcanu.

 

Intitulată „Bilet de ieșire din comunism”, emisiunea a fost filmată la Salonul Internațional de Carte Bookfest și pornește de la cel mai recent volum al invitatului, “Bilet de ieșire. Memorii”. Petre Mihai Băcanu este una dintre figurile emblematice ale presei românești contemporane. Absolvent al Facultății de Filologie a Universității din București, a lucrat de-a lungul carierei sale în mai multe redacții, însă numele său este asociat în primul rând cu cotidianul “România liberă”.

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În ianuarie 1989, Petre Mihai Băcanu a fost arestat de Securitate împreună cu alți cinci colegi, jurnaliști și tipografi, după ce autoritățile au descoperit tiparnița cu care fusese editat primul număr al ziarului clandestin “România”. A fost eliberat chiar pe 22 decembrie 1989, numărându-se printre ultimii deținuți politic ai dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. După Revoluție, Petre Mihai Băcanu a devenit director al ziarului “România liberă” și una dintre vocile importante ale presei independente din anii dificili ai tranziției.

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De-a lungul deceniilor, a rămas un reper al jurnalismului care pune libertatea de exprimare și interesul public înaintea propriilor opțiuni politice. În cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest au fost decernate Premiile Muzeului Național al Literaturii Române, iar Petre Mihai Băcanu a primit Premiul „Șerban Cioculescu” pentru memorialistică, acordat pentru volumul “Bilet de ieșire. Memorii,” apărut la Editura Vremea.

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„Bilet de ieșire din comunism” – Interviu cu jurnalistul Petre Mihai Băcanu, duminică, 7 iunie, ora 17:00, la TVR Cultural, la emisiunea „Omul și timpul”.

Tag-uri: comunism, omul si timpul, Petre Mihai Bacanu, rafael udriste, TVR Cultural

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