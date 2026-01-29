Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

TVRINFO

Potrivit celui mai recent studiu realizat de INSCOP la începutul anului 2026, românii continuă să își pună cea mai mare bază în instituțiile pe care le consideră repere de stabilitate, Biserica și Armata ocupând primele locuri în preferințele lor.

Biserica a înregistrat o creștere semnificativă a popularității față de vara anului trecut, fiind susținută în special de persoanele vârstnice, de locuitorii din sate și de votanții partidelor PSD și AUR. Armata și Poliția completează acest podium al încrederii, forțele de ordine fiind apreciate mai ales de tineri și de angajații din sectorul public.

La polul opus, instituțiile direct implicate în jocul politic se confruntă cu un deficit major de credibilitate. Președinția, Justiția și Guvernul ocupă poziții medii în clasament, beneficiind de susținere mai ales din partea tinerilor cu studii superioare și a locuitorilor din orașele mari. Totuși, Parlamentul rămâne instituția cu cea mai slabă susținere publică, înregistrând o scădere față de anul precedent. Această situație arată o prăpastie între cetățeni și clasa politică, românii preferând să se ancoreze în instituții tradiționale, percepute ca fiind în afara luptelor pentru putere.

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, explică faptul că această neîncredere cronică în mecanismele democrației reprezentative nu este doar o nemulțumire trecătoare, ci o problemă structurală care poate hrăni discursurile radicale. Studiul, realizat prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1.100 de persoane, confirmă astfel o tendință a societății de a căuta siguranță în simboluri de continuitate și identitate națională, departe de mediul politic deseori contestat.

