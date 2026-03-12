Războiul nevăzut al artei, în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, la TVR Cultural

An de an, mii de obiecte sunt furate din siturile arheologice - o activitate internaţională la fel de profitabilă precum traficul de arme şi de droguri! Arheologi, experţi şi muzeografi urmăresc fără încetare jefuitorii şi falsificatorii. Şi luptă să conserve siturile şi să recupereze artefactele furate. Demersurile lor sunt surprinse în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, producţie Franţa 2024, programat pe 14 martie, ora 21.00.

În Franța, în fiecare an, 500.000 de obiecte sunt furate din locurile unde se fac săpăturile arheologice. Nici bisericile, catedralele sau bazilicile nu sunt cruțate. Şi este vorba despre un comerț global la fel de profitabil precum cel cu arme și droguri…

În documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă” (Sur la piste des trafiquants d'art, Franţa 2024, realizat de Nicolas Bourgouin) şi programat de TVR Cultural sâmbătă, 14 martie, ora 21.00, vom vedea cum arheologi, experți și curatori îi urmăresc neobosit pe jefuitori și falsificatori şi duc o luptă constantă cu traficanţii de artă.

În sudul Franței, Xavier Delestre, curator la DRAC (Direcția Regională pentru Afaceri Culturale), luptă pentru a proteja cele 36.000 de situri arheologice din regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur (PACA) de jafuri. Munca sa ajută la recuperarea obiectelor furate oferite spre vânzare online și, apoi, la returnarea lor.

În Marea Mediterană, arheologul subacvatic Franca Cibecchini conduce săpături de urgență pentru a salva comorile unei epave - Fort Royal - care a eșuat acum mai bine de 2.000 de ani în largul coastei Cannes. E un sit de o bogăție inestimabilă!

Traficul a fost amplificat de războaie și conflicte… În Libia, magnificul sit al Cirenei (colonia grecească din nordul Africii) inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost deposedat de numeroase comori, în special în timpul Primăverii Arabe. Arheologul Vincent Michel pornește să găsească sculpturile furate, împrăștiate pe tot globul.

Falsificatorii au aruncat întotdeauna o umbră asupra pieței de artă. În mod excepțional, Muzeul Luvru devine deschis și dezvăluie falsurile pe care, din păcate, le-a dobândit: o copie a unei lucrări de Denner, un pictor din secolul al XVIII-lea, și o tiară de aur remarcabil de realistă, achiziționată din greșeală de Departamentul de Obiecte Arheologice la sfârșitul secolului al XIX-lea.

foto: via Selecţie Film TVR