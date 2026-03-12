loader
Un nou sezon "Vorbeşte corect!”, la TVR 1

Joi, 12 Martie 2026

Din 16 martie, în fiecare zi de luni până vineri, la ora 7:55, realizatorii emisiunii „Vorbeşte corect!” continuă să ne convingă, la TVR 1: „Cuvintele contează!”

 

„Să dedicăm măcar 5 minute limbii române!” este îndemnul adresat tuturor românilor, de toate vârstele. „Vorbeşte corect!” este cel mai longeviv proiect de televiziune dedicat limbii române. În fiecare zi, de luni până vineri, la ora 7:55, la TVR1!

De câte ori am folosit ori auzit, astăzi, cuvintele zavaidoc, levantin, chermeză, ţilindru?

Le mai întâlnim probabil doar în romane sau în povestirile bunicilor.

În noul sezon, scriitoarea Doina Ruşti este invitata realizatorilor pentru a discuta despre cuvinte cu farmec şi literatură.

Orice mi se întâmplă capătă în mintea mea proporţiile fabuloase pe care după aceea le trimit, le arunc, în literatură.

De ce mai trebuie să citim? De unde îşi ia inspiraţia un scriitor şi cât de tentante mai sunt cărţile care miros a hârtie proaspătă faţă de cele digitale?

Sunt doar două dintre întrebările la care vom afla răspuns, pătrunzând în acelaşi timp în atmosfera aparte a romanelor sale.
(w882) vorbeste /Dar nu este singura noutate a sezonului de primăvară 2026.

Anul Brâncuşi va fi celebrat şi în emisiunea Vorbeşte corect, spun realizatorii, care îşi îndreaptă atenţia asupra limbajului din artă.

De asemenea, asupra utilizării inteligenţei artificiale, din ce în ce mai prezentă în viaţa noastră, inclusiv în căutările noastre lingvistice.

Invitate sunt masterandele Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (CESI, Universitatea din București), care testează cunoștințele lexicale ale inteligenței artificiale și ne prezintă concepte din disertațiile lor.

Christa Anghel, Diana Baldovinescu, Alexia Carson, Anamaria Grigor, Ioana Moldoveanu argumentează, prin exemple din cercetările pe care le realizează, importanța documentării, a gândirii critice și a verificării informațiilor într-o lume a vitezei și a digitalizării.

Ediţiile din acest sezon vor analiza şi prezenţa englezismelor în literatura română contemporană, limbajul nepotrivit de pe reţelele de socializare şi o serie de cuvinte care ne creează dificultăţi.

Invitatele realizatorilor sunt Adina Dragomirescu - doctor în filologie, director al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, lector. univ. dr. Corina Popa - Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii Universitatea Bucureşti şi Anca Şurian Caproş - realizator Radio România Actualităţi.

(w882) surian / t

Nu lipsesc ediţii despre comunicare, cu Cristian Dascălu - creator de conţinut,  termeni din limbajul financiar cu Irina Chiţu - expert în educaţie financiară şi din limbajul bisericesc, cu Părintele Iustin Marchiş.
(w882) vorbeste cEchipa emisiunii Vorbeşte corect!":

Cristina şi Radu Dănilă - realizatori şi producători

Andreea Dinică - cercetător ştiintific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al.Rosetti” al Academiei Române, consultantul de specialitate al emisiunii

Ionuţ Andrei - editor montaj

Dan Creţa - voice-over

