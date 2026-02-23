„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

TVRINFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 23.00, un documentar producţie Ucraina 2024, despre tortura şi regimul stabilit de gardienii ruşi într-un centru de detenţie din Herson.

Profesorul de istorie Taras Bukreievis este unul dintre locuitorii care nu au păsărit Hersonul în timpul ocupaţiei ruseşti şi s-a alăturat mişcării de rezistenţă. Vieţile unor oameni precum Taras au devenit precum un scenariu al unui roman cu spioni. Dar, în cele din urmă, pentru întregul grup din care făcea parte, rezistenţa în faţa ocupantului rus a dus la tortură şi încarcerare într-un centru provizoriu de detenţie.

Alți patru locuitori din Herson - un medic și trei femei cu profesii diferite - nu au opus rezistență făţiş rușilor, dar nici nu au cooperat. Au fost închiși, pe baza unor acuzații inventate, în același centru de detenție ca și Taras.

Femeile și medicul au îndurat torturi severe și condiții dure impuse de gardieni. Acest lucru i-a determinat pe jurnaliștii ucraineni să lanseze o anchetă pentru a-i identifica pe cei responsabili de abuzul fizic și psihologic asupra acestor civili deținuți ilegal, pentru a dezvălui fețele ofițerilor ruși implicați și pentru a descoperi detalii din viața lor.

Femeile și doctorul le-au povestit jurnaliștilor despre tortură și despre regimul stabilit de gardieni. Ce au aflat vom vedea în documentarul „Herson: rezistenţă şi tortură” (Inglorious Officers: Russian Torturers in Kherson, Ucraina, 2024), programat de TVR INFO marţi, 24 februarie, ora 23.00.

foto: capturi documentar „Herson: rezistenţă şi tortură”