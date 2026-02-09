loader
Foto

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

publicat: Luni, 09 Februarie 2026
 TVRINFO 

Într-un exercițiu de asumare politică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a admis că Guvernul a comis o eroare de strategie atunci când a decis suspendarea plății primei zile de concediu medical fără o nuanțare prealabilă a textului legislativ.

 

Prezent în platoul emisiunii „Culoarele Puterii” de la TVR Info, oficialul a subliniat că, deși nicio lege nu este imuabilă, absența unei distincții clare între fraude și cazurile medicale reale a generat o tensiune socială justificată, care va fi corectată printr-un set de excepții vitale.

Măsura, intrată în vigoare la 1 februarie, a fost gândită ca un mecanism tranzitoriu de combatere a unui „fenomen maturizat în ani de ignoranță”: concediile medicale fictive. Rogobete a explicat că analizele ministeriale au scos la iveală scheme de fraudare previzibile, în care numărul solicitărilor exploda strategic înaintea sărbătorilor legale sau a weekendurilor, creând veritabile „punți” de timp liber pe spatele sistemului de asigurări. Această „curățenie” legislativă a produs deja rezultate financiare palpabile, generând economii medii de 120 de milioane de lei lunar, fonduri care au fost redirecționate către medicamentele compensate așteptate de pacienți de peste doi ani.

Ministrul a descris presiunea de a alege între a „lua de la gura bolnavului” din spital pentru a plăti invențiile unor asigurați și necesitatea unei reforme dure, dar corecte. Totuși, sub presiunea criticilor și a sesizărilor Avocatului Poporului, autoritățile pregătesc un pas înapoi nuanțat. Astfel, prima zi de concediu va fi plătită din nou pentru categoriile vulnerabile, precum pacienții cronici, femeile însărcinate sau persoanele incluse în programele naționale de sănătate, unde suspiciunea de fraudă este inexistentă.

Dincolo de criza concediilor, Alexandru Rogobete a creionat o viziune mai amplă asupra reformei, declarându-se împotriva tăierilor salariale liniare și pledând pentru plata în funcție de performanță. Într-o notă optimistă, acesta a punctat că exodul medicilor s-a redus datorită investițiilor în infrastructură, menționând cele 22 de șantiere de spitale noi deschise recent.

Finalul intervenției a adus o promisiune fermă pentru pacienți: eliminarea, în câteva săptămâni, a birocrației absurde care obligă bolnavii cronici să obțină bilete de trimitere repetate pentru tratamente esențiale, precum insulina. În viziunea ministrului, adevărata transformare a sistemului va veni însă doar prin spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și introducerea concurenței.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: Alexandru Rogobete, culoarele puterii, Ministrul Sănătăţii, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

09 Februarie, 12:38

Cel puțin 5 morți și 36 răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei, în timpul nopţii

09 Februarie, 12:29

EXCLUSIV: Procurorul-șef al DNA și procurorul general al României nu mai candizează pentru un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le conduc

09 Februarie, 12:10

Un oficial ucrainean a distribuit știrea TVR despre românii care au donat în cadrul campaniei „Generatoare de Speranţă”: “Mulțumim, România!”

09 Februarie, 11:23

Ucraina deschide zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în statele baltice și în țări din Europa de Nord

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

Într-un exercițiu de asumare politică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a admis că Guvernul a comis o eroare de strategie atunci când a ...

„Pentru un jurnalist pasionat de sport, Jocurile Olimpice rămân un vârf de carieră!”

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

„Pentru un jurnalist pasionat de sport, Jocurile Olimpice rămân un vârf de carieră!”

Se pregăteşte pentru al optulea maraton din cariera lui de alergător, iar în aceste zile bifează a patra sa experienţă de comentator sportiv la ...

Milano Cortina 2026: hocheiul pe gheață, sportul vitezei absolute și al marilor confruntări

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Milano Cortina 2026: hocheiul pe gheață, sportul vitezei absolute și al marilor confruntări

Cel mai important eveniment sportiv al iernii se apropie cu paşi repezi. Echipele de top ale planetei participă la turneul de hochei de la ...

Delia Reit – lecția curajului și a răbdării pe zăpada visului olimpic

  PROMO     TVR.RO 

Delia Reit – lecția curajului și a răbdării pe zăpada visului olimpic

Dintr-un sport ales de familie, schi fond, spre o pasiune descoperită prin muncă, sacrificii și credință în propriile forțe

Gabriel Cojocaru – drumul unui tânăr schior român spre visul olimpic

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Gabriel Cojocaru – drumul unui tânăr schior român spre visul olimpic

De la primele alunecări pe zăpadă la șase ani, la ambiția de a urca în topurile mondiale ale schiului fond

Eduard Mihai Crăciun – drumul de la Sinaia spre visul olimpic cu viteza unei sănii

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Eduard Mihai Crăciun – drumul de la Sinaia spre visul olimpic cu viteza unei sănii

“Drumul e la fel de frumos ca destinația” – povestea unui tânăr sportiv care și-a redescoperit pasiunea în viteză și răbdare

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

Autorul și regizorul de teatru italian Eugenio Barba celebrează 90 de ani la Grivița 53, printr-o stagiune de cinci spectacole. Despre acest ...

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

Pionieră a României în proba de sărituri cu schiurile, Daniela Vasilica Toth (28 de ani, născută Haralambie) se pregătește să scrie din nou ...

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

  TVRSPORT     TVRSPORT 

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

Rugby-ul românesc revine în prim-plan pentru fanii români! TVR va transmite meciurile „Stejarilor” din Campionatul European de Rugby (Rugby ...

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

  TVRINFO     TVRINFO 

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

Planul de relansare economică, obiectiv important al strategiei actuale de guvernare, a intrat într-o etapă decisivă de consultare prin ...

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

Puțini sunt cei care pot spune că au trăit fiecare emoție a Jocurilor Olimpice din ultimele trei decenii – ca sportiv, antrenor și comentator. ...

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de o echipă istorică în proba de sărituri cu schiurile, atât prin ...

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

De ce au avut atâta succes cărţile renumitului scriitor francez de origine cehă în întreaga lume? De ce s-a mutat în Franţa şi a început să scrie ...

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorsese. Documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorsese. Documentar în premieră la TVR Cultural

Un american prea italian sau un italian prea american? Un newyorkez pierdut în Hollywood sau invers? La TVR Cultural, duminică, 8 februarie, ...

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

Schiul fond are o istorie începută în momentul în care omul a descoperit că atașarea unor bucăți de lemn sub picioare îi permite o deplasare mai ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate