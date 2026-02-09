Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

TVRINFO

Într-un exercițiu de asumare politică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a admis că Guvernul a comis o eroare de strategie atunci când a decis suspendarea plății primei zile de concediu medical fără o nuanțare prealabilă a textului legislativ.

Prezent în platoul emisiunii „Culoarele Puterii” de la TVR Info, oficialul a subliniat că, deși nicio lege nu este imuabilă, absența unei distincții clare între fraude și cazurile medicale reale a generat o tensiune socială justificată, care va fi corectată printr-un set de excepții vitale.

Măsura, intrată în vigoare la 1 februarie, a fost gândită ca un mecanism tranzitoriu de combatere a unui „fenomen maturizat în ani de ignoranță”: concediile medicale fictive. Rogobete a explicat că analizele ministeriale au scos la iveală scheme de fraudare previzibile, în care numărul solicitărilor exploda strategic înaintea sărbătorilor legale sau a weekendurilor, creând veritabile „punți” de timp liber pe spatele sistemului de asigurări. Această „curățenie” legislativă a produs deja rezultate financiare palpabile, generând economii medii de 120 de milioane de lei lunar, fonduri care au fost redirecționate către medicamentele compensate așteptate de pacienți de peste doi ani.

Ministrul a descris presiunea de a alege între a „lua de la gura bolnavului” din spital pentru a plăti invențiile unor asigurați și necesitatea unei reforme dure, dar corecte. Totuși, sub presiunea criticilor și a sesizărilor Avocatului Poporului, autoritățile pregătesc un pas înapoi nuanțat. Astfel, prima zi de concediu va fi plătită din nou pentru categoriile vulnerabile, precum pacienții cronici, femeile însărcinate sau persoanele incluse în programele naționale de sănătate, unde suspiciunea de fraudă este inexistentă.

Dincolo de criza concediilor, Alexandru Rogobete a creionat o viziune mai amplă asupra reformei, declarându-se împotriva tăierilor salariale liniare și pledând pentru plata în funcție de performanță. Într-o notă optimistă, acesta a punctat că exodul medicilor s-a redus datorită investițiilor în infrastructură, menționând cele 22 de șantiere de spitale noi deschise recent.

Finalul intervenției a adus o promisiune fermă pentru pacienți: eliminarea, în câteva săptămâni, a birocrației absurde care obligă bolnavii cronici să obțină bilete de trimitere repetate pentru tratamente esențiale, precum insulina. În viziunea ministrului, adevărata transformare a sistemului va veni însă doar prin spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și introducerea concurenței.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.