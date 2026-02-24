Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

Patru ani de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei aduc un moment de bilanţ şi analiză asupra unui conflict care a schimbat Europa în ediţia specială a emisiunii „Frontul: Ucraina – 4 ani de război” de marţi, 24 februarie, de la ora 18.30, la TVR INFO şi TVR 1. O ediţie cu transmisii în direct din Kiev şi comentarii din studioul de la Bucureşti, cu invitaţi de marcă şi reportaje din zona frontului.

La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la invazia rusă, un moment care a redefinit arhitectura de securitate a Europei şi a readus războiul pe continent.

Televiziunea Publică marchează această zi prin transmisiuni speciale din Kiev, unde vor avea loc ceremonii oficiale dedicate acestui moment de cumpănă din istoria Ucrainei şi a Europei, dar şi printr-o serie de emisiuni dedicate.

Ediţia specială „Frontul: Ucraina – 4 ani de război” aduce în prim-plan atât evenimentele oficiale de la Kiev, cât şi realitatea dură a conflictului din estul ţării, din regiunea Donbas, zonă care continuă să fie scena unor confruntări intense.

În studioul de la Bucureşti, Alina Grigore şi invitaţii săi vor analiza situaţia de pe front, perspectivele diplomatice şi implicaţiile strategice pentru România şi NATO. În direct la TVR 1 şi TVR INFO vor fi: ES Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei în România; comandor (r) Sandu Valentin Mateiu, fost ataşat militar al României; general de brigadă (rtr) Marius Crăciun, fost comandant al Forţelor pentru Operaţii Speciale din Armata Română; general de brigadă (r) Adrian Duţă, fost ataşat militar al României şi fost pilot de vânătoare.

De asemenea, emisiunea va include intervenţii live şi reportaje din Ucraina de la trimişii speciali ai TVR în ţara vecină, oferind telespectatorilor o perspectivă directă asupra realităţii din teren şi asupra stării de spirit din capitala ucraineană.

Echipa TVR, formată din jurnalistul Alex Costache, cameramanul Dragoş Stoian şi fotojurnalistul Dorel Oancă, se află în Ucraina încă de sâmbătă, 21 februarie. Aceştia vor transmite imagini din Kiev şi vor participa la conferinţa de presă susţinută de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, organizată cu prilejul marcării a patru ani de la invazia rusă din 24 februarie 2022.

Recent, emisiunea „Frontul" a fost distinsă la Gala Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România pentru „Excelenţa în jurnalism”, la categoria Televiziune, o recunoaştere a profesionalismului şi a relevanţei temelor abordate. Emisiunea, difuzată de luni luni până miercuri, de la ora 19.00, la TVR INFO, este realizată de Alina Grigore, producător Cristian Pestriţu, iar invitat permanent este comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu.

foto: TVR