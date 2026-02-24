loader
Foto

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

publicat: Marţi, 24 Februarie 2026
 TVR1   TVRINFO 

Patru ani de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei aduc un moment de bilanţ şi analiză asupra unui conflict care a schimbat Europa în ediţia specială a emisiunii „Frontul: Ucraina – 4 ani de război” de marţi, 24 februarie, de la ora 18.30, la TVR INFO şi TVR 1. O ediţie cu transmisii în direct din Kiev şi comentarii din studioul de la Bucureşti, cu invitaţi de marcă şi reportaje din zona frontului.

 

La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la invazia rusă, un moment care a redefinit arhitectura de securitate a Europei şi a readus războiul pe continent.

Televiziunea Publică marchează această zi prin transmisiuni speciale din Kiev, unde vor avea loc ceremonii oficiale dedicate acestui moment de cumpănă din istoria Ucrainei şi a Europei, dar şi printr-o serie de emisiuni dedicate.

Ediţia specială „Frontul: Ucraina – 4 ani de război” aduce în prim-plan atât evenimentele oficiale de la Kiev, cât şi realitatea dură a conflictului din estul ţării, din regiunea Donbas, zonă care continuă să fie scena unor confruntări intense.

În studioul de la Bucureşti, Alina Grigore şi invitaţii săi vor analiza situaţia de pe front, perspectivele diplomatice şi implicaţiile strategice pentru România şi NATO. În direct la TVR 1 şi TVR INFO vor fi: ES Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei în România; comandor (r) Sandu Valentin Mateiu, fost ataşat militar al României; general de brigadă (rtr) Marius Crăciun, fost comandant al Forţelor pentru Operaţii Speciale din Armata Română; general de brigadă (r) Adrian Duţă, fost ataşat militar al României şi fost pilot de vânătoare.

De asemenea, emisiunea va include intervenţii live şi reportaje din Ucraina de la trimişii speciali ai TVR în ţara vecină, oferind telespectatorilor o perspectivă directă asupra realităţii din teren şi asupra stării de spirit din capitala ucraineană.

Echipa TVR, formată din jurnalistul Alex Costache, cameramanul Dragoş Stoian şi fotojurnalistul Dorel Oancă, se află în Ucraina încă de sâmbătă, 21 februarie. Aceştia vor transmite imagini din Kiev şi vor participa la conferinţa de presă susţinută de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, organizată cu prilejul marcării a patru ani de la invazia rusă din 24 februarie 2022.

(w882) Alina Grig

Recent, emisiunea „Frontul" a fost distinsă la Gala Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România pentru „Excelenţa în jurnalism”, la categoria Televiziune, o recunoaştere a profesionalismului şi a relevanţei temelor abordate. Emisiunea, difuzată de luni luni până miercuri, de la ora 19.00, la TVR INFO, este realizată de Alina Grigore, producător Cristian Pestriţu, iar invitat permanent este comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu.

 

foto: TVR

Tag-uri: Alex Costache, Alina Grigore, editie speciala, emisiunea Frontul, Kiev, războiul din Ucraina, TVR 1, TVR INFO, Ucraina, Ucraina - 4 ani de război

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

24 Februarie, 12:52

Donald Trump, un nou avertisment pentru Iran. Protestele continuă în Teheran

24 Februarie, 12:32

Apelul lui Zelenski, la 4 ani de la invazia rusească: Vă rog, apărați în continuare modul de viață european, sprijiniți Ucraina, susțineți eforturile noastre diplomatice pentru pace!

24 Februarie, 12:08

Premieră mondială la Sanremo. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, duet pe scenă. Festivalul, transmis de TVR 1, în perioada 24 – 28 februarie, de la ora 21.00

24 Februarie, 12:01

Nicușor Dan: România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Negocierile trebuie să continue până la o pace justă, cu garanții de securitate

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

Vineri, 27 februarie, de la ora 22.10, TVR 2 ne propune comedia „Berliner", regizată de Marian Crișan în 2020. Este cel de-al patrulea lungmetraj ...

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

  TVRINFO     TVR1   TVRINFO 

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

Patru ani de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei aduc un moment de bilanţ şi analiză asupra unui conflict care a schimbat Europa în ...

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

A întruchipat eforturile femeilor în aviație, a fost militantă angajată pentru susţinerea drepturilor femeii şi autoare americană. Regizorul ...

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

Atunci când sportivul trece printr-o fază de concentrare intensă sau are un focus total pe ceea ce urmărește, el reușește practic să izoleze un ...

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

  EUROVISION-2026     TVR1 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea ...

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ...

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 00.00, un documentar producţie ...

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

  FILM     TVR1 

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

Un documentar cutremurător despre uciderea civililor ucraineni în orașul Bucea, unde trei tineri voluntari au fost omorâţi de trupele rusești ...

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

  TVRINFO     TVRINFO 

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

Tranziția către o economie digitală implică o transformare ce aduce în prim-plan și o tensiune etică și practică între două valori fundamentale: ...

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de Iarnă, desfășurată la Milano și Cortina d'Ampezzo, s-a încheiat sub semnul succesului și al spectacolului.

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. ...

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

  FILM     TVRCULTURAL 

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care ...

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

  PROMO     TVR1 

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din ...

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

Un destin de excepţie, un film care  urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion ...

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

Patinatoarea Julia Sauter a scris joi seară o pagină de istorie pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Debutantă ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate