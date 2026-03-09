Rata mortalităţii infantile, cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani

TVRINFO

România se confruntă cu un regres alarmant în ceea ce privește supraviețuirea celor mai vulnerabili cetățeni ai săi, rata mortalității infantile atingând în 2024 un prag critic.

România înregistrează o evoluție îngrijorătoare a mortalității infantile, cifrele oficiale pentru anul 2024 indicând un salt brusc la 6,6 decese la mia de copii născuți vii, față de 5,6 în anul precedent. Datele finale furnizate de Institutul Național de Statistică confirmă faptul că ne aflăm în fața celui mai negru bilanț din ultimii 10 ani, cu o rată a mortalității care dublează media Uniunii Europene, situată la 3,3 la mie.

Statisticile scot la iveală realități crunte în anumite regiuni ale țării. Județele Ialomița și Suceava au devenit puncte critice, unde rata mortalității depășește pragul de 10 la mie, în timp ce în Satu-Mare și Botoșani indicatorul trece de 9. La polul opus, o șansă mai bună la viață o au copiii născuți în București sau în județele Olt, Ilfov, Tulcea și Teleorman, unde ratele sunt considerabil mai reduse.

Reprezentanții organizației Salvați Copiii avertizează că viața nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe este adesea un joc al hazardului, depinzând direct de dotarea maternităților cu aparatură de ultimă generație, distanța critică pe care o mamă trebuie să o parcurgă până la cea mai apropiată unitate medicală performantă și accesul constant la servicii medicale de monitorizare pe parcursul sarcinii.

În lipsa unei infrastructuri publice suficiente, inițiativele private încearcă să acopere golurile sistemului. La Târgu Mureș, o asociație locală a implementat servicii de telemedicină pentru mamele din zone izolate și a demarat construcția unei clinici de terapie intensivă neonatală chiar în curtea Spitalului Județean de Urgență. Proiectul vizează creșterea directă a șanselor de supraviețuire pentru bebelușii născuți cu probleme medicale grave.

