Inteligența artificială, o condiție pentru a rămâne relevant pe piața muncii

Profesiile contemporane traversează o transformare radicală, marcând trecerea de la exercitarea individuală a sarcinilor către un model de colaborare hibrid, în care inteligența artificială devine un partener indispensabil în viața cotidiană și profesională.

Dacă în trecut lacunele de expertiză erau soluționate exclusiv prin dialogul direct cu specialiști — proces adesea îngreunat de bariere de timp, limbaj sau pedagogie — astăzi, aceste obstacole sunt depășite prin utilizarea instrumentelor de tip A.I., care facilitează autoperfecționarea și calificarea profesională continuă.

Piața muncii din anul 2026 se situează într-un punct de inflexiune, fiind marcată de un amestec de disponibilizări, relocări și reconversie profesională. Presiunea economică exercitată de modificările fiscale implementate începând cu anul 2025, precum majorările de TVA, accize și eliminarea facilităților în sectorul IT, a accelerat restructurarea posturilor. Cele mai expuse sunt locurile de muncă bazate pe sarcini repetitive, administrative sau de rutină, care pot fi preluate cu ușurință de automatizare. În acest context, devine imperativă o analiză critică a competențelor individuale, pentru a identifica segmentul de activitate ce ar putea fi substituit de roboți și pentru a calibra așteptările profesionale în funcție de cerințele practice, nu doar teoretice, ale pieței.

Deși România ocupă în prezent o poziție codașă în Europa la capitolul digitalizare, se fac pași importanți către integrarea noilor tehnologii în mediul academic și economic. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, de exemplu, pregătește lansarea unui program de masterat dedicat inteligenței artificiale și roboticii sociale pentru anul universitar 2026-2027, răspunzând astfel solicitărilor venite din partea angajatorilor și a studenților. Această adaptare este esențială pentru a recupera decalajul față de statele dezvoltate în domenii cheie precum gândirea analitică, inteligența emoțională și competențele digitale.

Specialiștii în resurse umane subliniază că inteligența artificială nu determină neapărat dispariția locurilor de muncă, ci redefinirea acestora. Teama de înlocuire este nuanțată de realitatea operațională: A.I. preia cu succes operarea datelor și activitățile de tip „input”, însă intervenția umană rămâne vitală pentru sarcinile sofisticate. Mai mult, experiențele unor companii străine demonstrează că o digitalizare totală poate afecta satisfacția clienților, determinând reangajarea personalului uman pentru a asigura empatia și interacțiunea calitativă.

Studiile recente indică faptul că prezența inteligenței artificiale a generat deja sute de noi locuri de muncă în România, tehnologia fiind utilizată preponderent pentru scriere, cercetare și comunicare. Profesii precum cele de traducător, agent de turism sau operator telefonic sunt sprijinite și eficientizate de asistentul digital, fără a fi anulate. La polul opus, meseriile care implică muncă manuală sau interacțiune umană profundă — cum sunt cele de infirmier, constructor sau lucrător agricol — rămân printre cele mai sigure în fața automatizării.

Anul 2026 consacră „angajații digitali” drept resurse operaționale de bază, companiile românești integrând deja agenți A.I. pentru suport financiar, administrativ sau de vânzări. Această evoluție este privită la nivel global ca un bun social și un motor de creștere economică, temă centrală a Summitului privind Impactul Inteligenței Artificiale de la New Delhi. În concluzie, provocarea actuală nu este competiția cu tehnologia, ci utilizarea productivă a acesteia ca unealtă, păstrând în același timp elementele care definesc esența muncii umane.

