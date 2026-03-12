loader
Optimile Ligii Campionilor la fotbal

Joi, 12 Martie 2026

Spectacolul fotbalistic din Champions League a revenit în forță la mijlocul lunii martie, odată cu desfășurarea primei manșe a optimilor de finală.

 

Startul acestei faze eliminatorii a fost marcat marți, 10 martie, de o revenire istorică a echipei Galatasaray, aflată pentru prima dată în această etapă a competiției după mai bine de un deceniu. Formația turcă a reușit o victorie la limită, scor 1-0, în fața celor de la Liverpool. Tot în prima seară, Newcastle și Barcelona au încheiat la egalitate, 1-1, în timp ce Atletico și-a demonstrat forța ofensivă prin victoria categorică cu 5-2 împotriva lui Tottenham. Seara de marți a fost completată de succesul răsunător al celor de la Bayern Munchen, care s-au impus în deplasare cu un categoric 6-1 în fața celor de la Atalanta.

Miercuri, 11 martie, emoțiile au continuat cu alte patru confruntări spectaculoase. Real Madrid a obținut un avantaj considerabil în fața celor de la Manchester City, câștigând cu 3-0, rezultat identic cu cel obținut de Bodo/Glimt în duelul cu Sporting. Leverkusen și Arsenal au păstrat echilibrul pe tabela de marcaj, încheind meciul la egalitate, scor 1-1, în timp ce PSG s-a impus în fața grupării Chelsea cu un scor identic cu cel înregistrat în meciul de la Madrid al serii precedente între Atletico și Tottenham, respectiv 5-2.

Verdictul final privind calificarea în sferturile de finală se va decide în manșa a doua, programată să se desfășoare în intervalul 17-18 martie. Drumul către marea finală va continua în aprilie cu faza sferturilor, urmată de semifinale la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai. Ultimul act al competiției va avea loc pe 30 mai, fiind găzduit în premieră de Ungaria, pe Puskas Arena din Budapesta.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

