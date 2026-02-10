Protest al primăriilor față de reforma administraţiei publice propusă de Guvern

Administrația locală din România se află într-o grevă de avertisment fără precedent care a paralizat activitatea în peste 1.500 de primării de comune.

Premierul Ilie Bolojan a ales calea dialogului direct, participând la dezbaterea organizată de ACoR pentru a discuta impactul noilor măsuri asupra bugetelor locale. Șeful Guvernului rămâne ferm pe poziții în ceea ce privește calendarul reformei, anunțând că Executivul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului în cursul acestei săptămâni.

Această strategie rapidă de adoptare a legii este tocmai factorul care a declanșat reacția promptă a sindicatelor, care consideră că vocea administrației de bază nu a fost suficient ascultată.

În timp ce la București se poartă negocieri, în teritoriu, sute de mii de cetățeni au găsit ușile primăriilor închise.

