40 de ani de geniu: de la „Glory” la „The Equalizer”. Documentarul care descifrează fenomenul Denzel Washington, la TVR 1

Filmul documentar „ Denzel Washington: un model american” , realizat de ARTE, regizat de Sonia Dauger și produs de Brainworks, reia rolurile și scenele iconice care l-au făcut pe Denzel Washington un model de succes. Urmărim filmul documentar la TVR 1, vineri, 13 martie, de la ora 22.00.

Deține recordul pentru cele mai multe nominalizări la Oscar ale unui actor afroamerican. Denzel Washington este câştigătorul a două premii Oscar: în 1990, pentru cel mai bun actor în rol secundar, în producţia „Glory”, iar în 2002, pentru cel mai bun actor, în „Training Day”.

Plasând figura bărbatului de culoare, în toată complexitatea sa, în centrul narațiunii naționale americane, Denzel Washington a schimbat Hollywood-ul și modelele sale. În peste 40 de ani de carieră profund dedicată, el a contestat linia de culoare pentru a se impune în vârful cinematografiei americane și a oferi țării sale un nou model.

Votat cel mai bun actor al secolului XXI de către New York Times în 2021, Denzel Washington, acum în vârstă de 71 de ani, întruchipează America în toate contradicțiile sale: un fost sclav fugar care luptă pentru libertatea sa în „Glory”, un jurnalist gentleman care expune fărădelegile celor puternici în ‟The Pelican Brief”, un avocat homofob în sălile de judecată din ‟Philadelphia”, un polițist corupt și magnetic care face o razie mortală pe străzile murdare din Los Angeles sau un justițiar care se foloseşte de arma sa cu lejeritate...

Filmul documentar „Denzel Washington: un model american”,realizat de ARTE, regizat de Sonia Dauger și produs de Brainworks, reia rolurile și scenele iconice care l-au făcut pe Denzel Washington un model de succes. Urmărim documentarul la TVR 1 vineri, 14 martie, de la ora 22.00.

Îmbogățit cu interviuri de arhivă care datează din tinerețea sa, precum și cu cei care au lucrat alături de el, acest film documentar descifrează cariera unui actor model, de două ori câștigător al premiului Oscar, care s-a impus în vârful cinematografiei americane. Implicit, aceste numeroase fragmente dezvăluie și modul în care actorul, producătorul și regizorul au îmbrățișat lupta afro-americană pentru dreptate. De la ‟Malcolm X” la ‟The Equalizer”, Denzel Washington a contestat subtil imaginea pe care o aveau bărbații de culoare și a redefinit contururile idealului american în cadrul unei industrii care produce clișee.

Filmul se raportează la 40 de ani de carieră ai actorului în care rolurile personajelor și blockbusterele alimentate de testosteron coexistă cu problema inextricabilă a rasei, otrava unei țări construite pe rasism și sclavie. În cele 52 de minute, iese la iveală măiestria lui Denzel Washington: schimbarea imaginii pe care America o are despre sine.

