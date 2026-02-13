loader
„Albania – secretul din Balcani”: o lume redescoperită, la TVR INFO

Vineri, 13 Februarie 2026
Învăluită în mister, Albania este un teritoriu cu o istorie tumultuoasă. De la munţii impunători din Nord până la ţărmurile sălbatice ale Adriaticee, această ţară din inima Balcanilor îşi dezvăluie treptat autenticitatea. Documentarul „Albania – secretul din Balcani” surprinde transformarea spectaculoasă a unei naţiuni care iese din lunga izolarea comunistă, duminică, 15 februarie, de la ora 17.00, la TVR INFO.

 

Influenţată de greci, romani, bizantini şi otomani, Albania păstrează un patrimoniu istoric şi religios de o bogăţie surprinzătoare. Documentarul explorează aceste straturi de civilizaţie care au modelat identitatea albaneză, de la situri arheologice impresionante la oraşe cu arhitectură otomană bine conservată.

După decenii de dictatură comunistă şi izolare severă, Albania cunoasşte o transformare rapidă, recuperând timpul pierdut cu o energie molipsitoare, redescoperindu-şi tradiţiile şi valorificându-şi patrimoniul cultural. Festivalurile locale, obiceiurile străvechi şi gastronomia autentică revin în prim plan.

Peisajele spectaculoase completează această poveste a renaşterii. În Nord, munţii albanezi impresionează prin sălbăticie şi frumuseţe nealterată, în timp ce litoralul dezvăluie plaje virgine şi ape limpezi. Filmul surprinde contrastul armonios dintre relieful muntos şi coastele mediteraneene, conturând imaginea unei ţări cu un potenţial turistic remarcabil.

Povestea unui popor care, eliberat de constrângeri, îşi reconstruieşte identitatea cu mândrie, păstrând vie memoria trecutului şi deschizându-se către viitor în „Albania – secretul din Balcani” de la TVR INFO, duminică, 15 februarie, de la ora 17.00.

