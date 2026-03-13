loader
Tineri artişti ai folclorului românesc dau glas repertoriului Mariei Tănase – duminică, la TVR 1

publicat: Vineri, 13 Martie 2026

Duminică, 15 martie, de la ora 20.00, urmărim la TVR 1 cea de-a doua parte a Festivalului Național de Folclor „Maria Tănase”. Amfitrion – Iuliana Tudor.

 

Iuliana Tudor
Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

Conceptul proiectului acestei ediţii a Festivalului Național de Folclor „Maria Tănase” a propus participanţilor şi publicului larg o premieră absolută, și anume întâlnirea directă în scenă a artiștilor cu... Maria Tănase!

Pe 15 martie continuăm călătoria prin repertoriul „Păsării măiastre”, de această dată alături de generația tânără de artiști, pentru care folclorul rămâne un reper de identitate a poporului român. Sunt tineri lansați și promovați de Televiziunea Română, care au acceptat provocarea de a da glas repertoriului Mariei Tănase, pentru ca mai apoi să prezinte cele mai frumoase piese din repertoriul personal.

Rând pe rând, urcă pe scenă Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru, Paul Ananie, Andra Matei, Gabriela Tuță, Ovidiu Homorodean, Nicu Mâță, Oana Bozga Pintea, Iulia Mihai, Ilie Caraș, Andreea Feraru, Ciprian Pop, Maria Beatrice Băndoiu, Doriana Talpeș, Marian Medregoniu, Tudor Furdui Iancu.

Acompaniamentul este asigurat de Orchestra Națională Lăutarii din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros.

În toamna anului 2025 a avut loc, la Craiova, Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase”, ediția a 28-a. Ca în fiecare an, evenimentul aduce în faţa publicului tineri artiști promotori ai folclorului românesc, care evoluează în partea de concurs, dar cuprinde şi recitaluri prezentate de mari nume ale folclorului din țara noastră. De-a lungul a patru seri de duminică (1, 15, 22 şi 29 martie), telespectatorii TVR 1 pot urmări fragmente din recitalurile celor trei seri de festival, precum și evoluția laureaților acestei ediții. Iuliana Tudor, gazda evenimentului, ne aşteaptă în faţa micilor ecrane, de la ora 20.00, cu cele mai frumoase momente ale Festivalului.

Tag-uri: Festivalul Național de Folclor Maria Tănase, folclor, Iuliana Tudor, Lăutarii, Maria Tanase, Nicolae Botgros, TVR 1

