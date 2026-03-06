Doamnele televiziunii, celebrate la „Brilliant”, de 8 Martie, pe TVR Info

Loredana Negrilă aduce în prim-plan eleganța și profesionalismul unei foste crainice a Televiziunii Române: CRISTIANA BOTA.

Duminică, 8 martie, de la ora 10:30, la Brilliant, realizatoarea Loredana Negrilă o are invitată pe Cristiana Bota, una dintre figurile elegante și discrete ale Televiziunii Române.

Interviul va fi difuzat în două părți: prima ediție duminică, 8 martie, iar partea a doua duminică, 15 martie, de la aceeași oră, pe TVR Info.

O prezență emblematică

Imaginea Cristianei Bota a rămas asociată cu eleganța și rigoarea care au definit, timp de decenii, stilul televiziunii publice. Aparițiile sale pe ecran au fost caracterizate de sobrietate, rafinament și o relație respectuoasă cu publicul.

„Pentru generatii de telespectatori, imaginea invitatei mele de astazi, de la Brilliant a reprezentat simbolul eleganței care a supraviețuit dincolo de ecrane. Într-o epocă a rigorilor stricte, fosta crainica a reușit să rămână grațioasă si sa transforme fiecare apariție într-o lecție de stil, educatie și discreție”, spune Loredana Negrilă despre Cristiana Bota, invitata sa la TVR Info la o nouă ediție a emisiunii „Brilliant”, duminică, 8 martie, de la ora 10:30.

Invitata emisiunii a fost mai mult decât o voce familiară pentru publicul televiziunii. Parcursul său profesional s-a format într-un mediu exigent, care punea accent pe cultură, educație și rigoare jurnalistică.

„Doamna Cristiana Bota nu a fost doar o voce caldă care anunța programul de altădată al Televiziunii Române, ci si un jurnalist format la școala riguroasă a literelor, capabila să susțină probe complexe în limbi străine și să ofere profunzime fiecărui cuvânt rostit. Cariera sa vastă, începută în redacția de cultură, iar mai apoi continuată în cea pentru copii și tineret, a consacrat-o drept un etalon de profesionalism. Pentru ca timpul să demonstreze, în final, că forma dumneaei de a face televiziune de calitate se construiește pe o fundație solidă de respect față de public si de credibilitate”, adaugă realizatoarea.

Chiar și astăzi, prezența sa rămâne o mărturie a valorilor atemporale: rafinament, pregătire neîncetată și dragoste pentru limba română. „Urmăriți-o, în minutele următoare, la Brilliant!”, adaugă realizatoarea Loredana Negrilă.

Două ediții speciale la „Brilliant”

Dialogul dintre Loredana Negrilă și Cristiana Bota promite să readucă în atenția telespectatorilor TVR Info momente importante din istoria televiziunii, dar și reflecții despre eleganță, profesionalism și respectul pentru cuvânt.

Prima parte a interviului va fi difuzată duminică, 8 martie, iar partea a doua duminică, 15 martie, de la ora 10:30, la TVR Info, în cadrul emisiunii „Brilliant”.