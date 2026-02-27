Legea privind pensiile magistraţilor, promulgată

TVRINFO

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri legea care vizează recalcularea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Decizia vine imediat după publicarea motivării Curții Constituționale în Monitorul Oficial, marcând finalul unui parcurs legislativ intens dezbătut.

Într-un mesaj transmis în această dimineață, șeful statului a subliniat că noua formă a legii reprezintă un pas esențial pentru restabilirea echilibrului social și recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile democratice. Conform Administrației Prezidențiale, modificarea modului de calcul al pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori este privită ca o necesitate de către societatea civilă.

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele așteptate devin realitate”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a ținut să transmită un mesaj de susținere corpului profesional, dând asigurări că statutul și rolul magistraților în arhitectura statului de drept rămân neschimbate. Acesta a promis sprijin pentru măsuri administrative care să optimizeze condițiile de muncă din sistemul judiciar.

Proiectul asumat de Guvernul Bolojan aduce modificări structurale majore sistemului de pensii speciale, vizând sustenabilitatea pe termen lung: vârsta de pensionare va crește etapizat până la pragul de 65 de ani, iar pensia de serviciu nu mai poate depăși 70% din indemnizația netă încasată de magistrat în ultima lună de activitate.

Promulgarea vine după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat, în cursul zilei de joi, motivarea deciziei din 18 februarie. Judecătorii constituționali au stabilit că varianta actuală a legii respectă principiile fundamentale, permițând astfel intrarea în vigoare a noilor reglementări.

Reforma pensiilor magistraților este considerată un jalon critic în procesul mai amplu de reformă a sistemului public de pensii și un punct central pe agenda executivului condus de Ilie Bolojan.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.